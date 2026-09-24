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Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072577169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joe Henderson–, Gary Bartz Quintet–, Azar Lawrence–, A.K. Salim–, The Dungills–, Three Seeds (A Suite)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка

Создатели Jazz Dispensary с гордостью представляют коллекцию джемов, вдохновленных духом природы, протеста и свободы, в которую входят песни музыкантов-новаторов Джо Хендерсона, Гэри Барца, Рэна Блейка, Азара Лоуренса, AK Salim и The Dungills



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072577169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joe Henderson–, Gary Bartz Quintet–, Azar Lawrence–, A.K. Salim–, The Dungills–, Three Seeds (A Suite)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Создатели Jazz Dispensary с гордостью представляют коллекцию джемов, вдохновленных духом природы, протеста и свободы, в которую входят песни музыкантов-новаторов Джо Хендерсона, Гэри Барца, Рэна Блейка, Азара Лоуренса, AK Salim и The Dungills


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise (coloured) (0888072577169) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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