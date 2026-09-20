3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Box Set
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665479
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974380967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Box Set
Трек-лист
K?lsch – Grey, Mr Scruff – Get A Move On!, Ben Onono – Fallen Hero (Remix – Motor City Drum Ensemble), Fritz Kalkbrenner – Facing The Sun, Deva Premal – La Lune Rousse, Parliament & Funkadelic – Mothership Reconnection (Remix – Daft Punk), Isolee – Brazil.Com (Remix – Freaks), Laurent Garnier – Wake Up, Bob Sinclar – The Ghetto, Work), ZAABRISKIE – Higher, General Elektriks – Raid The Radio, Alex Gopher – The Child (Radio Edit), Jos? Padilla – Bossa Rosa, Yuksek & Bertrand Burgalat – Icare, The
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
FG
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка
Уникальный виниловый бокс-сет с сокровищами электронной музыки!. Среди музыкантов - Laurent Garnier, Fritz Kalkbrenner, Purple Disco Machine, Bob Sinclar, Kerri Chandler, Gotan Project, Avicii, K?lsch, The Prodigy, Bonobo, Claptone, Mr. Oizo, Vitalic, St. Germain, Fakear, Yuksek, Fkj, Moderat.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974380967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Box Set
Трек-лист
K?lsch – Grey, Mr Scruff – Get A Move On!, Ben Onono – Fallen Hero (Remix – Motor City Drum Ensemble), Fritz Kalkbrenner – Facing The Sun, Deva Premal – La Lune Rousse, Parliament & Funkadelic – Mothership Reconnection (Remix – Daft Punk), Isolee – Brazil.Com (Remix – Freaks), Laurent Garnier – Wake Up, Bob Sinclar – The Ghetto, Work), ZAABRISKIE – Higher, General Elektriks – Raid The Radio, Alex Gopher – The Child (Radio Edit), Jos? Padilla – Bossa Rosa, Yuksek & Bertrand Burgalat – Icare, The
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
FG
Уникальный виниловый бокс-сет с сокровищами электронной музыки!. Среди музыкантов - Laurent Garnier, Fritz Kalkbrenner, Purple Disco Machine, Bob Sinclar, Kerri Chandler, Gotan Project, Avicii, K?lsch, The Prodigy, Bonobo, Claptone, Mr. Oizo, Vitalic, St. Germain, Fakear, Yuksek, Fkj, Moderat.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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