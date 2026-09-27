Top.Mail.Ru
3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 1
3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 2
3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 3
3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 4
3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 5
3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 1
  • 3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 2
  • 3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 3
  • 3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 4
  • 3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 5
  • 3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка

Коллекция Rare Groove пополняется этим новым 100% итальянским выпуском. Откройте для себя редкие драгоценные камни из саундтреков эротических и детективных фильмов с Эннио Морриконе, Гоблином, Пьеро Пиччиони, Гвидо и Маурицио Де Анджелисом, Армандо Тровахоли, Алессандро Алессандри, Тото Кутуньо. Издание на виниле.

Отзывы о товаре 3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Коллекция Rare Groove пополняется этим новым 100% итальянским выпуском. Откройте для себя редкие драгоценные камни из саундтреков эротических и детективных фильмов с Эннио Морриконе, Гоблином, Пьеро Пиччиони, Гвидо и Маурицио Де Анджелисом, Армандо Тровахоли, Алессандро Алессандри, Тото Кутуньо. Издание на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3596974531468, Various Artists, Italian Rare Groove (Rare Funky Songs From Italy) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...