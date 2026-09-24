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8803581587104, Various Artists, Great Combinations: Works By Handel, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Offenbach (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8803581587104, Various Artists, Great Combinations: Works By Handel, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Offenbach (Analogue) виниловая пластинка

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8803581587104, Various Artists, Great Combinations: Works By Handel, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Offenbach (Analogue) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Combinations
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665472
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8803581587104, Various Artists, Great Combinations: Works By Handel, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Offenbach (Analogue) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8803581587104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Combinations
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Carry Me Back To Old Virginny, Ombra Mai Fu, Angels Serenade, None But The Lonely Heart, Tales Of Hoffman, Elegie, The Night, O Dry Those Tears, In The Silence Of The Night, My Old Kentucky Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8803581587104, Various Artists, Great Combinations: Works By Handel, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Offenbach (Analogue) виниловая пластинка

Когда-то, во времена молодости звукозаписывающего бизнеса, было очень модно ставить в пару к великим певцам равноценный аккомпанемент. RCA Victor возродила эту практику на данном LP, и, судя по всему, успешно. На пластинке представлены великие исполнители, а обложка как бы говорит: "Можешь ли ты идти в ногу со временем?". Вот их пары: Мариан Андерсон и Грегор Пятигорский, Роберт Меррилл и Иегуди Менухин, Ян Пирс и Миша Эльман, Эцио Пинца и Натан Мильштейн, Райз Стивенс и Эльман. В каждой комбинации представлены две работы на выбор, все они легки и целостны. В общем, коммерчески и художественно обоснованная идея, прекрасно реализованная.

Отзывы о товаре 8803581587104, Various Artists, Great Combinations: Works By Handel, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Offenbach (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8803581587104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Combinations
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Carry Me Back To Old Virginny, Ombra Mai Fu, Angels Serenade, None But The Lonely Heart, Tales Of Hoffman, Elegie, The Night, O Dry Those Tears, In The Silence Of The Night, My Old Kentucky Home
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Когда-то, во времена молодости звукозаписывающего бизнеса, было очень модно ставить в пару к великим певцам равноценный аккомпанемент. RCA Victor возродила эту практику на данном LP, и, судя по всему, успешно. На пластинке представлены великие исполнители, а обложка как бы говорит: "Можешь ли ты идти в ногу со временем?". Вот их пары: Мариан Андерсон и Грегор Пятигорский, Роберт Меррилл и Иегуди Менухин, Ян Пирс и Миша Эльман, Эцио Пинца и Натан Мильштейн, Райз Стивенс и Эльман. В каждой комбинации представлены две работы на выбор, все они легки и целостны. В общем, коммерчески и художественно обоснованная идея, прекрасно реализованная.
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Доставка
Отзывы


8803581587104, Various Artists, Great Combinations: Works By Handel, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Offenbach (Analogue) виниловая пластинка - по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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