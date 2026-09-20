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3596974334762, Various Artists, Electronic Music Anthology: House Music Session виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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3596974334762, Various Artists, Electronic Music Anthology: House Music Session виниловая пластинка

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3596974334762, Various Artists, Electronic Music Anthology: House Music Session виниловая пластинка - фото 1
3596974334762, Various Artists, Electronic Music Anthology: House Music Session виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The House Music Session
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 3596974334762, Various Artists, Electronic Music Anthology: House Music Session виниловая пластинка - фото 1
  • 3596974334762, Various Artists, Electronic Music Anthology: House Music Session виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665467
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974334762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The House Music Session
Трек-лист
George Morel - Lets Groove, Barbara Tucker - Beautiful People (1994 Radio Edit), Wamdue Project - King Of My Castle (Roy Malones King Radio Edit), I:Cube - Metamorphik, Cassius - 1999 (radio edit), Superfunk - Come Back (Supamix), Cheek - Venus (Sunshine People), Motor City Drum Ensemble - Raw Cuts
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3596974334762, Various Artists, Electronic Music Anthology: House Music Session виниловая пластинка

Выпуск Electronic Music Anthology, посвященный House Music. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!

Отзывы о товаре 3596974334762, Various Artists, Electronic Music Anthology: House Music Session виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974334762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The House Music Session
Трек-лист
George Morel - Lets Groove, Barbara Tucker - Beautiful People (1994 Radio Edit), Wamdue Project - King Of My Castle (Roy Malones King Radio Edit), I:Cube - Metamorphik, Cassius - 1999 (radio edit), Superfunk - Come Back (Supamix), Cheek - Venus (Sunshine People), Motor City Drum Ensemble - Raw Cuts
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Описание
Выпуск Electronic Music Anthology, посвященный House Music. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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