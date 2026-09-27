3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 6
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 665466
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974335066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 6
Трек-лист
Thylacine - Piano Piano, Deva Premal - La Lune Rousse, BICEP - Glue, Marie Davidson - Work It (Soulwax Remix), Cam - Birds Also Sing For Anamaria, Gregory - Tourment dAmour, Afro Medusa - Pasilda (Knee Deep Mix), Gusto - Discos Revenge (Short Dirty Mix), Bob Sinclar - The Ghetto, Martin Solveig - Heartbeat (Main Mix), Phunky Data - Fashion (Ian Pooleys Stylish Edit), Black Legend - You See The Trouble With Me, Work Mix Edit), Dimitri From Paris - Rock This Town, I:Cube - Disco Cubizm (Daft Punk
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка
6-й выпуск Electronic Music Anthology. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974335066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 6
Трек-лист
Thylacine - Piano Piano, Deva Premal - La Lune Rousse, BICEP - Glue, Marie Davidson - Work It (Soulwax Remix), Cam - Birds Also Sing For Anamaria, Gregory - Tourment dAmour, Afro Medusa - Pasilda (Knee Deep Mix), Gusto - Discos Revenge (Short Dirty Mix), Bob Sinclar - The Ghetto, Martin Solveig - Heartbeat (Main Mix), Phunky Data - Fashion (Ian Pooleys Stylish Edit), Black Legend - You See The Trouble With Me, Work Mix Edit), Dimitri From Paris - Rock This Town, I:Cube - Disco Cubizm (Daft Punk
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
6-й выпуск Electronic Music Anthology. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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