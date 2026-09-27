Top.Mail.Ru
3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка - фото 1
3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 6
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка - фото 1
  • 3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665466
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974335066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 6
Трек-лист
Thylacine - Piano Piano, Deva Premal - La Lune Rousse, BICEP - Glue, Marie Davidson - Work It (Soulwax Remix), Cam - Birds Also Sing For Anamaria, Gregory - Tourment dAmour, Afro Medusa - Pasilda (Knee Deep Mix), Gusto - Discos Revenge (Short Dirty Mix), Bob Sinclar - The Ghetto, Martin Solveig - Heartbeat (Main Mix), Phunky Data - Fashion (Ian Pooleys Stylish Edit), Black Legend - You See The Trouble With Me, Work Mix Edit), Dimitri From Paris - Rock This Town, I:Cube - Disco Cubizm (Daft Punk
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка

6-й выпуск Electronic Music Anthology. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!

Отзывы о товаре 3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974335066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 6
Трек-лист
Thylacine - Piano Piano, Deva Premal - La Lune Rousse, BICEP - Glue, Marie Davidson - Work It (Soulwax Remix), Cam - Birds Also Sing For Anamaria, Gregory - Tourment dAmour, Afro Medusa - Pasilda (Knee Deep Mix), Gusto - Discos Revenge (Short Dirty Mix), Bob Sinclar - The Ghetto, Martin Solveig - Heartbeat (Main Mix), Phunky Data - Fashion (Ian Pooleys Stylish Edit), Black Legend - You See The Trouble With Me, Work Mix Edit), Dimitri From Paris - Rock This Town, I:Cube - Disco Cubizm (Daft Punk
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Описание
6-й выпуск Electronic Music Anthology. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3596974335066, Various Artists, Electronic Music Anthology Vol.6 виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...