Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 4
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 665464
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974334861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 4
Трек-лист
Work - When You Touch Me feat India, Jon Cutler - Its Yours feat E-Man, Sandy B - Make The World Go Round (Deep Dish Radio Edit), Rork - I Wanna See You Come Down feat C Minos Alexander (Rk Mix), Gregory - Block Party, Martin Solveig - Heart Of Africa, Didier Sinclair - Lovely Flight, Kid Cudi - Daynnite (Crookers Remix - Radio Version), Duck Sauce - Barbra Streisand (Radio Edit), I Wrongx, Surkin - Radio Fireworks, Kiesza - Hideaway, Rollercone - Palais Mascotte, The Supermen Lovers - Hard Stuf
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка
4-й выпуск Electronic Music Anthology. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитChet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитThe Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пл...
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974334861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 4
Трек-лист
Work - When You Touch Me feat India, Jon Cutler - Its Yours feat E-Man, Sandy B - Make The World Go Round (Deep Dish Radio Edit), Rork - I Wanna See You Come Down feat C Minos Alexander (Rk Mix), Gregory - Block Party, Martin Solveig - Heart Of Africa, Didier Sinclair - Lovely Flight, Kid Cudi - Daynnite (Crookers Remix - Radio Version), Duck Sauce - Barbra Streisand (Radio Edit), I Wrongx, Surkin - Radio Fireworks, Kiesza - Hideaway, Rollercone - Palais Mascotte, The Supermen Lovers - Hard Stuf
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
4-й выпуск Electronic Music Anthology. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка