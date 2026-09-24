Top.Mail.Ru
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 1
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 2
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 3
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 4
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 5
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 6
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 7
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Mission No. X
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 1
  • U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 2
  • U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 3
  • U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 4
  • U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 5
  • U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 6
  • U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 7
  • U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860572019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Mission No. X
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Embarkation, X, 24/7, Mean Streets, Primecrime on Primetime, Eye of the Eagle, Shell Shock Fever, Stone Hard, Breaking Down the Borders, Cry Soldier Cry, Way of Life, Mad for Crazy
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка

Mission No.x- десятый студийный альбом немецкой хэви-метал-группы U.D.O., выпущенный в 2005 году. Лимитированное издание на фиолетовом виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!

Отзывы о товаре U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860572019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Mission No. X
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Embarkation, X, 24/7, Mean Streets, Primecrime on Primetime, Eye of the Eagle, Shell Shock Fever, Stone Hard, Breaking Down the Borders, Cry Soldier Cry, Way of Life, Mad for Crazy
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Mission No.x- десятый студийный альбом немецкой хэви-метал-группы U.D.O., выпущенный в 2005 году. Лимитированное издание на фиолетовом виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


U.D.O. - Mission No. X (coloured) (0884860572019) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...