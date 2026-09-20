U.D.O. - Mastercutor (coloured) (0884860572118) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665454
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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара U.D.O. - Mastercutor (coloured) (0884860572118) виниловая пластинка
«Mastercutor» — одиннадцатый альбом немецкой хэви-метал группы U.D.O., выпущенный в 2007 году. Мощные риффы, запоминающиеся припевы и гитарные соло, а также агрессивный голос Удо Диркшнайдера – вот рецепт этого альбома. Лимитированное издание на прозрачном красном виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
«Mastercutor» — одиннадцатый альбом немецкой хэви-метал группы U.D.O., выпущенный в 2007 году. Мощные риффы, запоминающиеся припевы и гитарные соло, а также агрессивный голос Удо Диркшнайдера – вот рецепт этого альбома. Лимитированное издание на прозрачном красном виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
U.D.O. - Mastercutor (coloured) (0884860572118) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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