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U.D.O. - Mastercutor (coloured) (0884860572118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U.D.O. - Mastercutor (coloured) (0884860572118) виниловая пластинка

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0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 1
0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 2
0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 3
0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 4
0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 5
0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 6
0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 7
0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 1
  • 0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 2
  • 0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 3
  • 0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 4
  • 0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 5
  • 0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 6
  • 0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 7
  • 0884860572118, Виниловая пластинка U.D.O., Mastercutor (coloured) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665454
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Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U.D.O. - Mastercutor (coloured) (0884860572118) виниловая пластинка

«Mastercutor» — одиннадцатый альбом немецкой хэви-метал группы U.D.O., выпущенный в 2007 году. Мощные риффы, запоминающиеся припевы и гитарные соло, а также агрессивный голос Удо Диркшнайдера – вот рецепт этого альбома. Лимитированное издание на прозрачном красном виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!

Отзывы о товаре U.D.O. - Mastercutor (coloured) (0884860572118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
«Mastercutor» — одиннадцатый альбом немецкой хэви-метал группы U.D.O., выпущенный в 2007 году. Мощные риффы, запоминающиеся припевы и гитарные соло, а также агрессивный голос Удо Диркшнайдера – вот рецепт этого альбома. Лимитированное издание на прозрачном красном виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!
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Отзывы


U.D.O. - Mastercutor (coloured) (0884860572118) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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