Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Det Finns Djup I Herrens Godhet (PoV 729), Nar Han Kommer (PoV 742), Det Finns En Vag (PoV 743), Prisad Hogt Av Herdars Skara (PoV 653), Kornet Har Sin Vila (PoV 688), Nar Vi Delar Det Brod (PoV 641), Gud Ar En Av Oss Vid Detta Bord (PoV 642), Guds Karlek Ar Som Stranden (PoV 713a), Maria, Sa Judas (PoV 634), Gud, Nar Du Andas Over Var Jord (PoV 625), Si, Jesus Ar Ett Trostrikt Namn (Sv. Ps. 66), Sorgen Och Gladjen (Sv. Ps. 365), En Dunkel Ortagard (Sv. Ps. 267), Ga Varsamt, Min Kristen (Sv. Ps. 344), O Jesu Kar, Vad Har Val Du Forbrutit (Sv. Ps. 81), Blott En Dag, Ett Ogonblick I Sander (Sv. Ps. 355), Min Sjal, Du Maste Nu Glomma (Sv. Ps. 71), O Kriste, Du Som Ljuset Ar (Sv. Ps. 445), I Hoppet Sig Min Fralsta Sjal Fornojer (Sv. Ps. 599), Bred Dina Vingar (Sv. Ps. 451)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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