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Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка

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Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
The Tortured Poets Department
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665422
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602458933314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
The Tortured Poets Department
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Fortnight, The Tortured Poets Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, Down Bad, So Long, London, But Daddy I Love Him, Fresh Out the Slammer, Florida!!!, Guilty as Sinx, Who’s Afraid of Little Old Mex, I Can Fix Him (No Really I Can), Loml, It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy, Clara Bow, The Manuscript (Bonus Track)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка

Тейлор Свифт в 2024 году выпускает свой 11-й студийный альбом «The Tortured Poets Department». Издание на цветном (Ghosted White) виниле. 14-кратная обладательница премии «Грэмми» объявила о своем новом альбоме «The Tortured Poets Department», принимая награду за лучший вокальный поп-альбом на церемонии вручения премии «Грэмми». Она описывает альбом «The Tortured Poets Department» как свой «спасательный круг», который напомнил ей, почему написание песен так важно для нее. Альбом состоит из 16 треков + бонус-трек The Manuscript. Издание на виниле цвета Ghosted White в коллекционной обложке в книжном переплете с 24-страничным буклетом с тремя рукописными текстами песен, уникальными для этого винила, и никогда ранее не публиковавшимися фотографиями.

Отзывы о товаре Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602458933314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
The Tortured Poets Department
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Fortnight, The Tortured Poets Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, Down Bad, So Long, London, But Daddy I Love Him, Fresh Out the Slammer, Florida!!!, Guilty as Sinx, Who’s Afraid of Little Old Mex, I Can Fix Him (No Really I Can), Loml, It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy, Clara Bow, The Manuscript (Bonus Track)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Тейлор Свифт в 2024 году выпускает свой 11-й студийный альбом «The Tortured Poets Department». Издание на цветном (Ghosted White) виниле. 14-кратная обладательница премии «Грэмми» объявила о своем новом альбоме «The Tortured Poets Department», принимая награду за лучший вокальный поп-альбом на церемонии вручения премии «Грэмми». Она описывает альбом «The Tortured Poets Department» как свой «спасательный круг», который напомнил ей, почему написание песен так важно для нее. Альбом состоит из 16 треков + бонус-трек The Manuscript. Издание на виниле цвета Ghosted White в коллекционной обложке в книжном переплете с 24-страничным буклетом с тремя рукописными текстами песен, уникальными для этого винила, и никогда ранее не публиковавшимися фотографиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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