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Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка

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Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка - фото 1
Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Janos Starker
Альбом (сингл)
Live In Paris 1983
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка - фото 1
  • Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665410
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300905419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Janos Starker
Альбом (сингл)
Live In Paris 1983
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Beethoven : Cello Sonata No.3 in A major, op.69, Allegro ma non tanto, Scherzo. Allego molto, Adagio cantabile-Allegro vivace, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Minuet, Gigue, Romanian Folk Dances(Dansuri populare romanesti), Sz 56
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу неповторимого концерта с виниловой пластинкой Janos Starker / Live In Paris 1983 (1LP). Этот альбом представляет собой живое исполнение музыки великого музыканта Janos Starker, записанное в Париже в 1983 году. Откройте для себя уникальное звучание великого виртуоза на виниловой пластинке!. Музыкальное исполнение на виниловой пластинке Janos Starker / Live In Paris 1983 (1LP) перенесет вас на концертную сцену Парижа того времени, прозвучат знаменитые произведения великого исполнителя во всей своей красе и глубине. Это уникальное издание станет настоящим сокровищем для любителей классической музыки и коллекционеров виниловых пластинок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Janos Starker / Live In Paris 1983 (1LP) и ощутить волшебство живого выступления великого музыканта. Купите этот альбом и добавьте его в вашу коллекцию, чтобы каждый раз наслаждаться потрясающим звучанием классической музыки, воплощенной в живых исполнениях.

Отзывы о товаре Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300905419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Janos Starker
Альбом (сингл)
Live In Paris 1983
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Beethoven : Cello Sonata No.3 in A major, op.69, Allegro ma non tanto, Scherzo. Allego molto, Adagio cantabile-Allegro vivace, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Minuet, Gigue, Romanian Folk Dances(Dansuri populare romanesti), Sz 56
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в атмосферу неповторимого концерта с виниловой пластинкой Janos Starker / Live In Paris 1983 (1LP). Этот альбом представляет собой живое исполнение музыки великого музыканта Janos Starker, записанное в Париже в 1983 году. Откройте для себя уникальное звучание великого виртуоза на виниловой пластинке!. Музыкальное исполнение на виниловой пластинке Janos Starker / Live In Paris 1983 (1LP) перенесет вас на концертную сцену Парижа того времени, прозвучат знаменитые произведения великого исполнителя во всей своей красе и глубине. Это уникальное издание станет настоящим сокровищем для любителей классической музыки и коллекционеров виниловых пластинок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Janos Starker / Live In Paris 1983 (1LP) и ощутить волшебство живого выступления великого музыканта. Купите этот альбом и добавьте его в вашу коллекцию, чтобы каждый раз наслаждаться потрясающим звучанием классической музыки, воплощенной в живых исполнениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janos Starker - Live In Paris 1983 (Analogue) (8809300905419) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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