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8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка

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8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bartok, Mendelssohn, Martinu, Debussy, Chopin, Weiner
Альбом (сингл)
Janos Starker & Gyorgy Sebok / Bartok / Mendelssohn / Martinu / Debussy / Chopin / Weiner
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665399
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8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bartok, Mendelssohn, Martinu, Debussy, Chopin, Weiner
Альбом (сингл)
Janos Starker & Gyorgy Sebok / Bartok / Mendelssohn / Martinu / Debussy / Chopin / Weiner
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Variations Concertantes, Op. 17 (Mendelssohn), Variations on a Theme of Rossini (Martinu), Polonaise Brillante, Op. 3 (Chopin), Sonata No. 1 in D Minor (Debussy), First Rhapsody (Bartok), Hungarian Wedding Dance (Weiner)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Janos Starker &amp;amp;amp; Gyorgy Sebok / Bartok / Mendelssohn / Martinu / Debussy / Chopin / Weiner (Limited) (1LP). Этот альбом представляет собой настоящее сокровище для всех ценителей классической музыки, включающее в себя произведения таких великих композиторов как Барток, Мендельсон, Мартину, Дебюсси, Шопен и Вейнер. Музыкальное исполнение на виниловой пластинке Janos Starker &amp;amp;amp; Gyorgy Sebok / Bartok / Mendelssohn / Martinu / Debussy / Chopin / Weiner (Limited) (1LP) погрузит вас в мир утонченных мелодий и гармоний, заставит пережить незабываемые эмоции и откроет перед вами новые грани музыкального искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Janos Starker &amp;amp;amp; Gyorgy Sebok / Bartok / Mendelssohn / Martinu / Debussy / Chopin / Weiner (Limited) (1LP) и насладиться уникальным исполнением произведений великих композиторов. Купите этот альбом и добавьте в вашу коллекцию музыкальных шедевров, которые не оставят вас равнодушными.

Отзывы о товаре 8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bartok, Mendelssohn, Martinu, Debussy, Chopin, Weiner
Альбом (сингл)
Janos Starker & Gyorgy Sebok / Bartok / Mendelssohn / Martinu / Debussy / Chopin / Weiner
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Variations Concertantes, Op. 17 (Mendelssohn), Variations on a Theme of Rossini (Martinu), Polonaise Brillante, Op. 3 (Chopin), Sonata No. 1 in D Minor (Debussy), First Rhapsody (Bartok), Hungarian Wedding Dance (Weiner)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Janos Starker &amp;amp;amp; Gyorgy Sebok / Bartok / Mendelssohn / Martinu / Debussy / Chopin / Weiner (Limited) (1LP). Этот альбом представляет собой настоящее сокровище для всех ценителей классической музыки, включающее в себя произведения таких великих композиторов как Барток, Мендельсон, Мартину, Дебюсси, Шопен и Вейнер. Музыкальное исполнение на виниловой пластинке Janos Starker &amp;amp;amp; Gyorgy Sebok / Bartok / Mendelssohn / Martinu / Debussy / Chopin / Weiner (Limited) (1LP) погрузит вас в мир утонченных мелодий и гармоний, заставит пережить незабываемые эмоции и откроет перед вами новые грани музыкального искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Janos Starker &amp;amp;amp; Gyorgy Sebok / Bartok / Mendelssohn / Martinu / Debussy / Chopin / Weiner (Limited) (1LP) и насладиться уникальным исполнением произведений великих композиторов. Купите этот альбом и добавьте в вашу коллекцию музыкальных шедевров, которые не оставят вас равнодушными.
Самовывоз
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Отзывы


8808678161878, Starker, Janos; Sebok, Gyorgy, Bartok/ Mendelssohn/ Martinu/ Debussy/ Chopin/ Weiner (Analogue) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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