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The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Their Satanic Majesties Request
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665393
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771208211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Their Satanic Majesties Request
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sing This All Together, On With The Show
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка

Выпущенный в 1967 году "Their satanic Majesties Request" насыщен студийными эффектами, нетрадиционными инструментами, эмбиентными звуками, струнными аранжировками и ударными элементами. Издание на виниле 180 г. "Citadel" дала представление о том, в каком направлении Stones пойдут в сторону простого рока. "2000 Light Years from Home" и "She's a Rainbow" показывают Stones во всей их психоделической красе, а "Sing This All Together", "Gomper" и "On with the Show" переходят от традиционной песенной структуры к свободному безумию!

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771208211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Their Satanic Majesties Request
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sing This All Together, On With The Show
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в 1967 году "Their satanic Majesties Request" насыщен студийными эффектами, нетрадиционными инструментами, эмбиентными звуками, струнными аранжировками и ударными элементами. Издание на виниле 180 г. "Citadel" дала представление о том, в каком направлении Stones пойдут в сторону простого рока. "2000 Light Years from Home" и "She's a Rainbow" показывают Stones во всей их психоделической красе, а "Sing This All Together", "Gomper" и "On with the Show" переходят от традиционной песенной структуры к свободному безумию!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (0018771208211) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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