The Rolling Stones - Get Yer Ya Yas Out (0018771211617) виниловая пластинка
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Описание товара The Rolling Stones - Get Yer Ya Yas Out (0018771211617) виниловая пластинка
Второй концертный альбом легендарной рок-группы, первоначально выпущенный в сентябре 1970 года. Издание на виниле.. Get Yer Ya-Yas Out считается одним из лучших концертных рок-альбомов всех времен. Необычайный музыкальный документ двух ноябрьских вечеров в Мэдисон-Сквер-Гарденс в 1969 году - грубая энергия Sympathy For The Devil, Jumpin Jack Flash и Honky Tonk Women подтверждает их репутацию величайшего живого аттракциона того времени. Возможно, ВСЕХ времен!. Лестер Бэнгс, рецензировавший оригинальный альбом в ноябрьском номере журнала Rolling Stone за 1970 год, написал: «Пока рано говорить об этом, но я начинаю думать, что Ya-Ya, возможно, лучший альбом, который они когда-либо создавали. Без сомнения, это лучший рок-концерт, когда-либо записанный».
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