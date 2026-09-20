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Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 & 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 & 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка

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Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 1
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 2
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 3
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 4
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 5
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wojciech Rajski
Альбом (сингл)
Ludwig van Beethoven. Symphonies Nos. 1, 2 & 8
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 1
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 2
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 3
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 4
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 5
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 &amp; 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665367
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Характеристики

Бренд
Tacet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tacet
Barcode
[4009850023814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wojciech Rajski
Альбом (сингл)
Ludwig van Beethoven. Symphonies Nos. 1, 2 & 8
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No.2 In D Major Op.36. Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Con Brio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Tacets Beethoven Symphonies
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 & 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No.2 In D Major Op.36. Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Con Brio

Отзывы о товаре Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 & 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Tacet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tacet
Barcode
[4009850023814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wojciech Rajski
Альбом (сингл)
Ludwig van Beethoven. Symphonies Nos. 1, 2 & 8
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No.2 In D Major Op.36. Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Con Brio
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Tacets Beethoven Symphonies
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No.2 In D Major Op.36. Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Con Brio
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies Nos.1, 2 & 8 (Analogue) (4009850023814) виниловая пластинка – стоимость товара 4160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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