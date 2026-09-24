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Itzhak Perlman - Mendelssohn & Bruch Violin Concertos (5054197717840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Itzhak Perlman - Mendelssohn & Bruch Violin Concertos (5054197717840) виниловая пластинка

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Itzhak Perlman - Mendelssohn &amp; Bruch Violin Concertos (5054197717840) виниловая пластинка - фото 1
Itzhak Perlman - Mendelssohn &amp; Bruch Violin Concertos (5054197717840) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Феликс Мендельсон, Макс Брух
Альбом (сингл)
Violin Concertos
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Itzhak Perlman - Mendelssohn &amp; Bruch Violin Concertos (5054197717840) виниловая пластинка - фото 1
  • Itzhak Perlman - Mendelssohn &amp; Bruch Violin Concertos (5054197717840) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665355
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Itzhak Perlman - Mendelssohn & Bruch Violin Concertos (5054197717840) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5054197717840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Феликс Мендельсон, Макс Брух
Альбом (сингл)
Violin Concertos
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Mendelssohn Violin Concerto No. 2 in E minor, Op. 64 I. Allegro molto appassionato –, II. Andante –, III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace, Bruch: Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26 I. Vorspiel: Allegro moderato –, II. Adagio –, III. Finale: Allegro energico
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman - Mendelssohn & Bruch Violin Concertos (5054197717840) виниловая пластинка

Ицхак Перлман - один из самых выдающихся скрипачей нашего времени. Концерты для скрипки Мендельсона и Бруха являются жемчужинами скрипичного репертуара. Перлман записал эти произведения со знаменитым дирижером Бернаром Хайтинком и оркестром Концертгебау в 1983 году.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5054197717840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Феликс Мендельсон, Макс Брух
Альбом (сингл)
Violin Concertos
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Mendelssohn Violin Concerto No. 2 in E minor, Op. 64 I. Allegro molto appassionato –, II. Andante –, III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace, Bruch: Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26 I. Vorspiel: Allegro moderato –, II. Adagio –, III. Finale: Allegro energico
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ицхак Перлман - один из самых выдающихся скрипачей нашего времени. Концерты для скрипки Мендельсона и Бруха являются жемчужинами скрипичного репертуара. Перлман записал эти произведения со знаменитым дирижером Бернаром Хайтинком и оркестром Концертгебау в 1983 году.
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Itzhak Perlman - Mendelssohn & Bruch Violin Concertos (5054197717840) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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