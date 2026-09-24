Top.Mail.Ru
Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка - фото 1
Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Polyphonia Antiqua
Альбом (сингл)
Ultreia!
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка - фото 1
  • Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Polyphonia Antiqua
Альбом (сингл)
Ultreia!
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Ductis, Amour Ou Trop Tard Me Suis Pris, Ahi Amours, Com Dure Departie, Apostolis, Chevaliers Mult Estes Guariz, Trotto, Vielle, Apostolis, Grad’a Santa Maria, Apostolis, Te Cantemus Domino, Gratulantes Celebremus Festum, Benedicamus Domino, Honorem Regis Summi, Te Deum
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка

Отправьтесь в музыкальное путешествие с виниловой пластинкой Polyphonia Antiqua / Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Limited) (1LP). Этот альбом перенесет вас на путь Святого Иакова де Компостела, окутывая вас атмосферой духовности и загадочности. Погрузитесь в удивительный мир звуков и мелодий с этим ограниченным изданием, которое принесет вам невероятные музыкальные впечатления. Купить виниловую пластинку Polyphonia Antiqua / Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Limited) (1LP) - значит обогатить свою коллекцию музыкальных произведений уникальным исполнением, которое запечатлит ваше воображение и перенесет вас в мир мистики и искусства. Не упустите шанс ощутить величие и красоту музыки, приобретя эту виниловую пластинку.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Polyphonia Antiqua
Альбом (сингл)
Ultreia!
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Ductis, Amour Ou Trop Tard Me Suis Pris, Ahi Amours, Com Dure Departie, Apostolis, Chevaliers Mult Estes Guariz, Trotto, Vielle, Apostolis, Grad’a Santa Maria, Apostolis, Te Cantemus Domino, Gratulantes Celebremus Festum, Benedicamus Domino, Honorem Regis Summi, Te Deum
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Отправьтесь в музыкальное путешествие с виниловой пластинкой Polyphonia Antiqua / Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Limited) (1LP). Этот альбом перенесет вас на путь Святого Иакова де Компостела, окутывая вас атмосферой духовности и загадочности. Погрузитесь в удивительный мир звуков и мелодий с этим ограниченным изданием, которое принесет вам невероятные музыкальные впечатления. Купить виниловую пластинку Polyphonia Antiqua / Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Limited) (1LP) - значит обогатить свою коллекцию музыкальных произведений уникальным исполнением, которое запечатлит ваше воображение и перенесет вас в мир мистики и искусства. Не упустите шанс ощутить величие и красоту музыки, приобретя эту виниловую пластинку.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Polyphonia Antiqua - Ultreia! (Sur La Route De Saint Jacques De Compostelle) (Audiophile Edition) (0796519950447) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...