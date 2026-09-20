Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Эдит Пиаф
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665347
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596973559760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Эдит Пиаф
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Milord, Mon Man?ge ? Moi, La Foule, Pauvre Jean, Mon Dieu, Plus Bleu Que Tes Yeux, Sous Le Ciel de Paris, ? Quoi ?a Sert Lamour, Non, Je Ne Regrette Rien, Lhymne ? Lamour, Padam Padam, La Vie en Rose, Laccord?oniste, Exodus
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка
Эдит Пиаф — французская певица, наиболее известная исполнением песен в жанрах кабаре и современного шансона. Она широко известна как величайшая певица Франции и одна из самых знаменитых исполнительниц 20-го века. Музыка Пиаф часто была автобиографичной, и она специализировалась на реалистическом шансоне и зажигательных балладах о любви, утрате и печали. Среди ее наиболее известных песен: "La Vie en rose" (1946), "Non, je ne regrette rien" (1960), "Hymne ? l'amour" (1949), "Milord" (1959), "La Foule" (1957), "L'Accord?oniste" (1940), и "Padam, padam..." (1951).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596973559760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Эдит Пиаф
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Milord, Mon Man?ge ? Moi, La Foule, Pauvre Jean, Mon Dieu, Plus Bleu Que Tes Yeux, Sous Le Ciel de Paris, ? Quoi ?a Sert Lamour, Non, Je Ne Regrette Rien, Lhymne ? Lamour, Padam Padam, La Vie en Rose, Laccord?oniste, Exodus
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Германия
Эдит Пиаф — французская певица, наиболее известная исполнением песен в жанрах кабаре и современного шансона. Она широко известна как величайшая певица Франции и одна из самых знаменитых исполнительниц 20-го века. Музыка Пиаф часто была автобиографичной, и она специализировалась на реалистическом шансоне и зажигательных балладах о любви, утрате и печали. Среди ее наиболее известных песен: "La Vie en rose" (1946), "Non, je ne regrette rien" (1960), "Hymne ? l'amour" (1949), "Milord" (1959), "La Foule" (1957), "L'Accord?oniste" (1940), и "Padam, padam..." (1951).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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