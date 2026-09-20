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Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка

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Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 1
Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 2
Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 3
Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 4
Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 5
Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 6
Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Эдит Пиаф
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 1
  • Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 2
  • Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 3
  • Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 4
  • Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 5
  • Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 6
  • Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665347
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596973559760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Эдит Пиаф
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Milord, Mon Man?ge ? Moi, La Foule, Pauvre Jean, Mon Dieu, Plus Bleu Que Tes Yeux, Sous Le Ciel de Paris, ? Quoi ?a Sert Lamour, Non, Je Ne Regrette Rien, Lhymne ? Lamour, Padam Padam, La Vie en Rose, Laccord?oniste, Exodus
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка

Эдит Пиаф — французская певица, наиболее известная исполнением песен в жанрах кабаре и современного шансона. Она широко известна как величайшая певица Франции и одна из самых знаменитых исполнительниц 20-го века. Музыка Пиаф часто была автобиографичной, и она специализировалась на реалистическом шансоне и зажигательных балладах о любви, утрате и печали. Среди ее наиболее известных песен: "La Vie en rose" (1946), "Non, je ne regrette rien" (1960), "Hymne ? l'amour" (1949), "Milord" (1959), "La Foule" (1957), "L'Accord?oniste" (1940), и "Padam, padam..." (1951).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596973559760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Эдит Пиаф
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Milord, Mon Man?ge ? Moi, La Foule, Pauvre Jean, Mon Dieu, Plus Bleu Que Tes Yeux, Sous Le Ciel de Paris, ? Quoi ?a Sert Lamour, Non, Je Ne Regrette Rien, Lhymne ? Lamour, Padam Padam, La Vie en Rose, Laccord?oniste, Exodus
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Германия
Описание
Эдит Пиаф — французская певица, наиболее известная исполнением песен в жанрах кабаре и современного шансона. Она широко известна как величайшая певица Франции и одна из самых знаменитых исполнительниц 20-го века. Музыка Пиаф часто была автобиографичной, и она специализировалась на реалистическом шансоне и зажигательных балладах о любви, утрате и печали. Среди ее наиболее известных песен: "La Vie en rose" (1946), "Non, je ne regrette rien" (1960), "Hymne ? l'amour" (1949), "Milord" (1959), "La Foule" (1957), "L'Accord?oniste" (1940), и "Padam, padam..." (1951).


Теги товара: Limited Edition
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