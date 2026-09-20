0727361598877, Paradise Lost, At The Mill (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0727361598877, Paradise Lost, At The Mill (coloured) виниловая пластинка
Погрузитесь в мрачный и глубокий мир музыки с двойным винилом At The Mill от Paradise Lost в уникальном дизайне желто-оранжевого сплэта. Этот альбом перенесет вас в зыбучие пустыни музыкальной мысли, где тяжелые гитарные звуки уравновешены мистическими мелодиями, создавая атмосферу невиданной гармонии и мощи. Paradise Lost предлагает вам возможность окунуться в атмосферу темного и глубокого звучания, которое проникает в самые глубины вашей души. At The Mill - это путешествие сквозь времена и пространства, наполненное эмоциями и ритмами, которые оставят неизгладимый след в вашем музыкальном восприятии. Купить виниловую пластинку At The Mill - значит взять на себя ответственность за свое музыкальное погружение и проникнуться атмосферой, которая разовьет ваше понимание и чувство музыки до новых высот.
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