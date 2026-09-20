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Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка

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Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 1
Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 2
Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 3
Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 4
Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 5
Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 6
Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 7
Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Vocalise
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 1
  • Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 2
  • Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 3
  • Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 4
  • Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 5
  • Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 6
  • Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 7
  • Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665331
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Характеристики

Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[0030911150419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Vocalise
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Non Allegro, Andante Con Moto (Tempo Di Valse), Lento Assai, Vocalise, Op. 34
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Mastercuts
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка

Погрузитесь в волнующий мир музыки с виниловой пластинкой Eiji Oue / Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (1LP). Это издание позволит вам насладиться великолепными произведениями Сергея Рахманинова, исполненными под умелым руководством маэстро Эйджи Оуэ. Симфонические танцы и мелодичная "Вокализ" прозвучат для вас с особым очарованием. Купить виниловую пластинку Eiji Oue / Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (1LP) - это возможность добавить в свою коллекцию музыкальную жемчужину, которая наполнит ваш дом утонченными звуками и эмоциями. Погрузитесь в мир величественной музыки и совершите это путешествие вместе с этим уникальным музыкальным альбомом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[0030911150419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Vocalise
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Non Allegro, Andante Con Moto (Tempo Di Valse), Lento Assai, Vocalise, Op. 34
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Mastercuts
Страна производитель
Швейцария
Описание
Погрузитесь в волнующий мир музыки с виниловой пластинкой Eiji Oue / Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (1LP). Это издание позволит вам насладиться великолепными произведениями Сергея Рахманинова, исполненными под умелым руководством маэстро Эйджи Оуэ. Симфонические танцы и мелодичная "Вокализ" прозвучат для вас с особым очарованием. Купить виниловую пластинку Eiji Oue / Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (1LP) - это возможность добавить в свою коллекцию музыкальную жемчужину, которая наполнит ваш дом утонченными звуками и эмоциями. Погрузитесь в мир величественной музыки и совершите это путешествие вместе с этим уникальным музыкальным альбомом.


Теги товара: Limited Edition
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Eiji Oue - Rachmaninoff: Symphonic Dances, Vocalise (Analogue) (0030911150419) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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