OST - Murder By Death (Dave Grusin) (0888072532410) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Grusin
Альбом (сингл)
Murder By Death
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб.
В наличии
Код товара: 665330
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Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072532410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Grusin
Альбом (сингл)
Murder By Death
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Suiain Title / House Of Twain / Sand And Wang, Perrier / Mushroom Idiot / Sam And Tess, Broken Bridge, Strange Weather, Angry Cat And Cozy Fire, I’ll Park The Car / Cobwebs, Yetta, Suirust And Change / No Kissing / Hands Of Time / Wang Is Wrong, Suiessica Marbles / Death Mask / Toast To Lionel, Table, Swords And Beans, Lockin’ It Up / Twain Tango, Mirrors, Butler’s Demise, Suioly Merde / Empty Room / Gun Shots / Re-Entry, Suilmost Midnight / 12 Chimes / Knife In Twain’s Back, Suiannequin / Dirty
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Murder By Death (Dave Grusin) (0888072532410) виниловая пластинка
«Ужин с убийством» — американский детективно-комедийный фильм 1976 года режиссёра Роберта Мура по сценарию Нила Саймона. В детективной пародии снимались Питер Фальк, Алек Гиннесс, Питер Селлерс и Мэгги Смит, играющие пародий на таких известных вымышленных сыщиков, как Эркюль Пуаро и мисс Марпл, а также редкую актерскую игру автора Трумэна Капоте. Этот тираж весом 180 г представляет собой первое виниловое издание музыки Дэйва Грузина к фильму. Он поставляется в обложке с обложкой Чарльза Аддамса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072532410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Grusin
Альбом (сингл)
Murder By Death
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Suiain Title / House Of Twain / Sand And Wang, Perrier / Mushroom Idiot / Sam And Tess, Broken Bridge, Strange Weather, Angry Cat And Cozy Fire, I’ll Park The Car / Cobwebs, Yetta, Suirust And Change / No Kissing / Hands Of Time / Wang Is Wrong, Suiessica Marbles / Death Mask / Toast To Lionel, Table, Swords And Beans, Lockin’ It Up / Twain Tango, Mirrors, Butler’s Demise, Suioly Merde / Empty Room / Gun Shots / Re-Entry, Suilmost Midnight / 12 Chimes / Knife In Twain’s Back, Suiannequin / Dirty
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Ужин с убийством» — американский детективно-комедийный фильм 1976 года режиссёра Роберта Мура по сценарию Нила Саймона. В детективной пародии снимались Питер Фальк, Алек Гиннесс, Питер Селлерс и Мэгги Смит, играющие пародий на таких известных вымышленных сыщиков, как Эркюль Пуаро и мисс Марпл, а также редкую актерскую игру автора Трумэна Капоте. Этот тираж весом 180 г представляет собой первое виниловое издание музыки Дэйва Грузина к фильму. Он поставляется в обложке с обложкой Чарльза Аддамса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Murder By Death (Dave Grusin) (0888072532410) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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