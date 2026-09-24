OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка
Для драмы 1971 года режиссера Джулиано Монтальдо «Сакко и Ванцетти» Эннио Морриконе написал одну из самых насыщенных партитур за свою долгую и успешную карьеру. Переиздание к RSD 2024 на прозрачном виниле с новым оформлением и вкладышем 30x30 см.. Начинается всё с романтической и чрезвычайно грустной темы для гобоя с оркестром «Speranze di libert?». Очаровательный голос Джоан Баэз исполняет «La ballata di Sacco e Vanzetti», разделенную на три части, чередующиеся с мрачной темой «Nel carcere», дополненной электронными эффектами и разрывающимися струнными, которые хорошо вписываются в фильм джалло. Затем мотив баллады повторяется и исполняется литургическим органом и оркестром в «Sacco e il figlio», а «La sedia elettrica» представляет собой экспериментальную электронную музыку. Заключительная песня «Heres to You» в исполнении Джоан Баэз стала своего рода гимном всего мира.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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