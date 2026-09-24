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OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка

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OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Pink Panther
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665324
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OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка
4 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Pink Panther
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Pink Panther Theme, It Had Better Be Tonight (Instrumental), Royal Blue, Champagne And Quail, The Village Inn, The Tiber Twist, It Had Better Be Tonight (Vocal), Cortina, The Lonely Princess, Something For Sellers, Piano And Strings, Shades Of Sennett
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка

"Розовая пантера" - Генри Манчини (аранжировка, кондей, р) и оркестр. Режиссер Блейк Эдвардс создал, вероятно, лучшую вступительную часть своего комического криминального фильма, когда поручил молодой предприимчивой компании создать анимационный мультфильм «Розовая пантера». Творческой команде пришла в голову идея придать холодному сверкающему алмазу облик крутой розовой пантеры, которая ведет неумелого детектива в веселый танец под тонкие звуки темы Пантеры. Манчини не был бы Манчини, если бы он не искупал место съемок - горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо - в самых разных музыкальных тонах и жанрах. Его широко известная любовь к танцевальной музыке проявляется в самбе («Было бы лучше быть сегодня вечером»), шаффл («Шампанское и перепел») и ча-ча («Что-то для продавцов»). Но также баллада, спетая приглушенной трубой и саксофоном («Королевский синий»), или простая комбинация клавишных и струнных («Фортепиано и струнные») - все это вплетено в историю. Один из самых запоминающихся и восхитительных звуков - это звук аккордеона, мелодии которого вызывают атмосферу, наполненную Богемой, Парижем и звучанием мюзетта. Эта музыка никогда не бывает яркой, но тонкой, как будто тихонько шагает пантера. И если ваш аппетит сейчас разжигается, есть дополнительная порция Манчини, которую можно найти в "Breakfast At Tiffany's" (RCA LSP 2362). Запись: сентябрь 1963 года в Мировом музыкальном центре RCA Victor, Голливуд, Джим Мэллой



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Pink Panther
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Pink Panther Theme, It Had Better Be Tonight (Instrumental), Royal Blue, Champagne And Quail, The Village Inn, The Tiber Twist, It Had Better Be Tonight (Vocal), Cortina, The Lonely Princess, Something For Sellers, Piano And Strings, Shades Of Sennett
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Розовая пантера" - Генри Манчини (аранжировка, кондей, р) и оркестр. Режиссер Блейк Эдвардс создал, вероятно, лучшую вступительную часть своего комического криминального фильма, когда поручил молодой предприимчивой компании создать анимационный мультфильм «Розовая пантера». Творческой команде пришла в голову идея придать холодному сверкающему алмазу облик крутой розовой пантеры, которая ведет неумелого детектива в веселый танец под тонкие звуки темы Пантеры. Манчини не был бы Манчини, если бы он не искупал место съемок - горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо - в самых разных музыкальных тонах и жанрах. Его широко известная любовь к танцевальной музыке проявляется в самбе («Было бы лучше быть сегодня вечером»), шаффл («Шампанское и перепел») и ча-ча («Что-то для продавцов»). Но также баллада, спетая приглушенной трубой и саксофоном («Королевский синий»), или простая комбинация клавишных и струнных («Фортепиано и струнные») - все это вплетено в историю. Один из самых запоминающихся и восхитительных звуков - это звук аккордеона, мелодии которого вызывают атмосферу, наполненную Богемой, Парижем и звучанием мюзетта. Эта музыка никогда не бывает яркой, но тонкой, как будто тихонько шагает пантера. И если ваш аппетит сейчас разжигается, есть дополнительная порция Манчини, которую можно найти в "Breakfast At Tiffany's" (RCA LSP 2362). Запись: сентябрь 1963 года в Мировом музыкальном центре RCA Victor, Голливуд, Джим Мэллой


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Отзывы


OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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