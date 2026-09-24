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OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка

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OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 1
OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 2
OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 3
OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 4
OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Come imparai ad amare le donne OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665312
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158025347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Come imparai ad amare le donne OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Pioggia Sul Tuo Viso, La Diva, La Donna Gattina, La Donna Romantica, Pizzicato, Pioggia Sul Tuo Viso (
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка

«Come imparai ad amare le donne» («Как я научился любить женщин») — романтическая комедия 1966 года режиссёра Лучано Сальче, с участием всемирно известных актеров, таких как Анита Экберг, Мишель Мерсье и Роберт Хоффман. Для этого фильма Эннио Морриконе написал саундтрек, который является настоящим гимном любви, с элегантной и утонченной атмосферой, возглавляемой бит-балладой «Pioggia sul tuo viso» в исполнении английской группы The Sorrows, а также различными романтическими темами, такими как « La Diva», «La donna gattina» и «La donna Romantica», которые чередуются с такими классическими композициями, как «Alta moda» и «Alla corte di Luigi XVI». Издание на прозрачном зеленом виниле к RSD 2024.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158025347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Come imparai ad amare le donne OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Pioggia Sul Tuo Viso, La Diva, La Donna Gattina, La Donna Romantica, Pizzicato, Pioggia Sul Tuo Viso (
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
«Come imparai ad amare le donne» («Как я научился любить женщин») — романтическая комедия 1966 года режиссёра Лучано Сальче, с участием всемирно известных актеров, таких как Анита Экберг, Мишель Мерсье и Роберт Хоффман. Для этого фильма Эннио Морриконе написал саундтрек, который является настоящим гимном любви, с элегантной и утонченной атмосферой, возглавляемой бит-балладой «Pioggia sul tuo viso» в исполнении английской группы The Sorrows, а также различными романтическими темами, такими как « La Diva», «La donna gattina» и «La donna Romantica», которые чередуются с такими классическими композициями, как «Alta moda» и «Alla corte di Luigi XVI». Издание на прозрачном зеленом виниле к RSD 2024.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Come Imparai Ad Amare Le Donne (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025347) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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