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The Orb & David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Orb & David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка

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The Orb &amp; David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка - фото 1
The Orb &amp; David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка - фото 2
The Orb &amp; David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
David Gilmour, The Orb
Альбом (сингл)
Metallic Spheres In Colour
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Orb &amp; David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка - фото 1
  • The Orb &amp; David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка - фото 2
  • The Orb &amp; David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665305
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The Orb & David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399893616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
David Gilmour, The Orb
Альбом (сингл)
Metallic Spheres In Colour
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Seamless Solar Spheres Of Affection Mix, Seamlessly Martian Spheres Of Reflection Mix
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Orb & David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка

Новый микс совместного альбома The Orb и Дэвида Гилмора 2010 года. Издание на виниле.. Ремикс Metallic Spheres группы The Orb и Дэвида Гилмора будет выпущен под названием Metallic Spheres In Colour. Идея Metallic Spheres In Colour заключалась в том, что Алекс Патерсон (основатель The Orb) мог бы сделать больше из первой версии, но у него не было возможности сделать это, поскольку у нас была философия создания музыки, подобной саундтреку к Blade Runner и Wish You Were Here. Поэтому я спросил его, почему бы нам не сделать ремикс и не сделать его классикой Orbx И благодаря этому получился почти совсем другой альбом, - говорит продюсер Youth (Мартин Гловер). оригинальный альбом Metallic Spheres, вышедший в 2010 году, появился почти случайно. В конце весны 2009 года Дэвид Гилмор пришел в студию, чтобы записать песню Грэма Нэша Chicago/Change The World, изначально исполненную группой Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp; Young, в пользу британского хакера Гэри Маккиннона, которому грозила экстрадиция в США. В песне также приняли участие Крисси Хайнде, Боб Гелдоф и сам Гэри, а кампанию также поддержали Питер Гэбриэл, Стинг и актриса Джули Кристи. Пионеры эмбиента The Orb и продюсер Youth также поддержали кампанию, сделав ремикс на композицию и попросив Дэвида Гилмора исполнить дополнительные гитарные партии в студии The Dreaming Cave в Вандсворте. Youth и лидер Orb Алекс Патерсон превратили эту сессию в две эмбиент-сюиты - 28-минутную Metallic и 20-минутную Spheres, которые были выпущены под названием Metallic Spheres. Альбом стал одним из первых крупных релизов, выпущенных в версии объемного звучания 3D60 Audio, и до сих пор остается почитаемым среди любителей наушников. Как и в случае с синглом, средства, вырученные от продажи альбома, были переданы в фонд кампании Гэри Маккиннона. В 2012 году было принято окончательное решение о том, что Маккиннон не может быть экстрадирован в США по соображениям прав человека и не будет подвергнут судебному преследованию в Великобритании.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399893616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
David Gilmour, The Orb
Альбом (сингл)
Metallic Spheres In Colour
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Seamless Solar Spheres Of Affection Mix, Seamlessly Martian Spheres Of Reflection Mix
Развернуть
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новый микс совместного альбома The Orb и Дэвида Гилмора 2010 года. Издание на виниле.. Ремикс Metallic Spheres группы The Orb и Дэвида Гилмора будет выпущен под названием Metallic Spheres In Colour. Идея Metallic Spheres In Colour заключалась в том, что Алекс Патерсон (основатель The Orb) мог бы сделать больше из первой версии, но у него не было возможности сделать это, поскольку у нас была философия создания музыки, подобной саундтреку к Blade Runner и Wish You Were Here. Поэтому я спросил его, почему бы нам не сделать ремикс и не сделать его классикой Orbx И благодаря этому получился почти совсем другой альбом, - говорит продюсер Youth (Мартин Гловер). оригинальный альбом Metallic Spheres, вышедший в 2010 году, появился почти случайно. В конце весны 2009 года Дэвид Гилмор пришел в студию, чтобы записать песню Грэма Нэша Chicago/Change The World, изначально исполненную группой Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp; Young, в пользу британского хакера Гэри Маккиннона, которому грозила экстрадиция в США. В песне также приняли участие Крисси Хайнде, Боб Гелдоф и сам Гэри, а кампанию также поддержали Питер Гэбриэл, Стинг и актриса Джули Кристи. Пионеры эмбиента The Orb и продюсер Youth также поддержали кампанию, сделав ремикс на композицию и попросив Дэвида Гилмора исполнить дополнительные гитарные партии в студии The Dreaming Cave в Вандсворте. Youth и лидер Orb Алекс Патерсон превратили эту сессию в две эмбиент-сюиты - 28-минутную Metallic и 20-минутную Spheres, которые были выпущены под названием Metallic Spheres. Альбом стал одним из первых крупных релизов, выпущенных в версии объемного звучания 3D60 Audio, и до сих пор остается почитаемым среди любителей наушников. Как и в случае с синглом, средства, вырученные от продажи альбома, были переданы в фонд кампании Гэри Маккиннона. В 2012 году было принято окончательное решение о том, что Маккиннон не может быть экстрадирован в США по соображениям прав человека и не будет подвергнут судебному преследованию в Великобритании.


Теги товара: Progressive Rock
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The Orb & David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3320 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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