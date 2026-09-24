Описание товара The Orb & David Gilmour - Metalic Spheres In Colour (0194399893616) виниловая пластинка

Новый микс совместного альбома The Orb и Дэвида Гилмора 2010 года. Издание на виниле.. Ремикс Metallic Spheres группы The Orb и Дэвида Гилмора будет выпущен под названием Metallic Spheres In Colour. Идея Metallic Spheres In Colour заключалась в том, что Алекс Патерсон (основатель The Orb) мог бы сделать больше из первой версии, но у него не было возможности сделать это, поскольку у нас была философия создания музыки, подобной саундтреку к Blade Runner и Wish You Were Here. Поэтому я спросил его, почему бы нам не сделать ремикс и не сделать его классикой Orbx И благодаря этому получился почти совсем другой альбом, - говорит продюсер Youth (Мартин Гловер). оригинальный альбом Metallic Spheres, вышедший в 2010 году, появился почти случайно. В конце весны 2009 года Дэвид Гилмор пришел в студию, чтобы записать песню Грэма Нэша Chicago/Change The World, изначально исполненную группой Crosby, Stills, Nash &amp;amp; Young, в пользу британского хакера Гэри Маккиннона, которому грозила экстрадиция в США. В песне также приняли участие Крисси Хайнде, Боб Гелдоф и сам Гэри, а кампанию также поддержали Питер Гэбриэл, Стинг и актриса Джули Кристи. Пионеры эмбиента The Orb и продюсер Youth также поддержали кампанию, сделав ремикс на композицию и попросив Дэвида Гилмора исполнить дополнительные гитарные партии в студии The Dreaming Cave в Вандсворте. Youth и лидер Orb Алекс Патерсон превратили эту сессию в две эмбиент-сюиты - 28-минутную Metallic и 20-минутную Spheres, которые были выпущены под названием Metallic Spheres. Альбом стал одним из первых крупных релизов, выпущенных в версии объемного звучания 3D60 Audio, и до сих пор остается почитаемым среди любителей наушников. Как и в случае с синглом, средства, вырученные от продажи альбома, были переданы в фонд кампании Гэри Маккиннона. В 2012 году было принято окончательное решение о том, что Маккиннон не может быть экстрадирован в США по соображениям прав человека и не будет подвергнут судебному преследованию в Великобритании.