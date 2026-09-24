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Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка

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Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка - фото 1
Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Laura Nyro
Альбом (сингл)
York Tendaberry
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка - фото 1
  • Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Laura Nyro
Альбом (сингл)
York Tendaberry
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Dont Love Me When I Cry, Captain For Dark Mornings, Tom Cat Goodbye, Mercy On Broadway, Save The Country, Gibsom Street, Time And Love, The Man Who Sends Me Home, Sweet Lovin Baby, Captain Saint Lucifer, York Tendaberry
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка

С пластинкой Laura Nyro / York Tendaberry (1LP) вы отправитесь в увлекательное музыкальное путешествие. Альбом представляет собой настоящий шедевр от талантливой Лауры Найро, который отличается глубокими текстами и неповторимым звучанием. Laura Nyro / York Tendaberry (1LP) поразит вас своими красочными мелодиями, наполненными эмоциями и искренностью. Этот альбом станет ценным приобретением для ценителей качественной музыки и искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Laura Nyro / York Tendaberry (1LP) и добавить ее в вашу коллекцию. Получите удовольствие от прослушивания этого уникального произведения и окунитесь в мир звуков и эмоций, которые создала для вас Лаура Найро.

Отзывы о товаре Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Laura Nyro
Альбом (сингл)
York Tendaberry
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Dont Love Me When I Cry, Captain For Dark Mornings, Tom Cat Goodbye, Mercy On Broadway, Save The Country, Gibsom Street, Time And Love, The Man Who Sends Me Home, Sweet Lovin Baby, Captain Saint Lucifer, York Tendaberry
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
С пластинкой Laura Nyro / York Tendaberry (1LP) вы отправитесь в увлекательное музыкальное путешествие. Альбом представляет собой настоящий шедевр от талантливой Лауры Найро, который отличается глубокими текстами и неповторимым звучанием. Laura Nyro / York Tendaberry (1LP) поразит вас своими красочными мелодиями, наполненными эмоциями и искренностью. Этот альбом станет ценным приобретением для ценителей качественной музыки и искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Laura Nyro / York Tendaberry (1LP) и добавить ее в вашу коллекцию. Получите удовольствие от прослушивания этого уникального произведения и окунитесь в мир звуков и эмоций, которые создала для вас Лаура Найро.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laura Nyro - New York Tendaberry (Analogue) (5060149620786) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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