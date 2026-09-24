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Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка

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Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка - фото 1
Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка - фото 2
Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка - фото 3
Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nordic Giants
Альбом (сингл)
Build Seas, Dismantle Suns
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка - фото 1
  • Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка - фото 2
  • Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка - фото 3
  • Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644886916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nordic Giants
Альбом (сингл)
Build Seas, Dismantle Suns
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Violent Lights, Drumfire, Neotenie, Between Two Worlds, Little Bird, Mechanical Minds, Strangest Tides, Dark Clouds Mean War
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир звука с виниловой пластинкой Build Seas, Dismantle Suns от группы Nordic Giants. Это уникальное издание (1LP) перенесет вас в атмосферу аудиовизуальных исследований и глубоких музыкальных эмоций. Каждая композиция на этой пластинке наполнена мистикой и талантом музыкантов, открывая перед вами неизведанные музыкальные горизонты. Готовы купить виниловую пластинку Build Seas, Dismantle Suns и погрузиться в атмосферу удивительных звуков Nordic Giantsx

Отзывы о товаре Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644886916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nordic Giants
Альбом (сингл)
Build Seas, Dismantle Suns
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Violent Lights, Drumfire, Neotenie, Between Two Worlds, Little Bird, Mechanical Minds, Strangest Tides, Dark Clouds Mean War
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир звука с виниловой пластинкой Build Seas, Dismantle Suns от группы Nordic Giants. Это уникальное издание (1LP) перенесет вас в атмосферу аудиовизуальных исследований и глубоких музыкальных эмоций. Каждая композиция на этой пластинке наполнена мистикой и талантом музыкантов, открывая перед вами неизведанные музыкальные горизонты. Готовы купить виниловую пластинку Build Seas, Dismantle Suns и погрузиться в атмосферу удивительных звуков Nordic Giantsx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nordic Giants - Build Seas, Dismantle Suns (0802644886916) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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