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Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка

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Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка - фото 1
Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка - фото 2
Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка - фото 3
Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Maximum Joy
Альбом (сингл)
Why Cant We Live Togheter
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка - фото 1
  • Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка - фото 2
  • Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка - фото 3
  • Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665269
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Загружаем...
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Загружаем...
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Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lantern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lantern
Barcode
[8054757320159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Maximum Joy
Альбом (сингл)
Why Cant We Live Togheter
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Why Cant We Live Together (previously unreleased version) (12 version audio-restored & remastered 2023), Man Of Tribes (Remaster 12 Version), Why Cant We Live Together (Live in Germany 1982), Man Of Tribes (Live in Germany 1982), Mouse n Me (Live in Germany 1982)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка

Why Cant We Live Together - это потрясающая запись от Maximum Joy, которая пронизана глубокими мелодиями и эмоциональными текстами. Maximum Joy - уникальный музыкальный коллектив, известный своим экспериментальным подходом к жанру пост-панк и фанку. В этом альбоме они расскажут вам историю любви, тревоги и надежды, передавая все эти эмоции через мощные ритмы и мелодичные гармонии. Why Cant We Live Together на виниловой пластинке (coloured) (1LP) станет отличным дополнением для ваших музыкальных коллекций. Её яркий звук и оригинальный дизайн привлекут внимание всех ценителей альтернативной музыки и фанатов Maximum Joy. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Maximum Joy / Why Cant We Live Together (coloured) (1LP) и погрузиться в уникальный звук этого талантливого коллектива. Откройте для себя новые грани музыкального искусства и насладитесь каждой нотой этого удивительного альбома. Закажите прямо сейчас и окунитесь в мир музыки Maximum Joy и их потрясающего проекта Why Cant We Live Together!

Отзывы о товаре Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Lantern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lantern
Barcode
[8054757320159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Maximum Joy
Альбом (сингл)
Why Cant We Live Togheter
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Why Cant We Live Together (previously unreleased version) (12 version audio-restored & remastered 2023), Man Of Tribes (Remaster 12 Version), Why Cant We Live Together (Live in Germany 1982), Man Of Tribes (Live in Germany 1982), Mouse n Me (Live in Germany 1982)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Why Cant We Live Together - это потрясающая запись от Maximum Joy, которая пронизана глубокими мелодиями и эмоциональными текстами. Maximum Joy - уникальный музыкальный коллектив, известный своим экспериментальным подходом к жанру пост-панк и фанку. В этом альбоме они расскажут вам историю любви, тревоги и надежды, передавая все эти эмоции через мощные ритмы и мелодичные гармонии. Why Cant We Live Together на виниловой пластинке (coloured) (1LP) станет отличным дополнением для ваших музыкальных коллекций. Её яркий звук и оригинальный дизайн привлекут внимание всех ценителей альтернативной музыки и фанатов Maximum Joy. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Maximum Joy / Why Cant We Live Together (coloured) (1LP) и погрузиться в уникальный звук этого талантливого коллектива. Откройте для себя новые грани музыкального искусства и насладитесь каждой нотой этого удивительного альбома. Закажите прямо сейчас и окунитесь в мир музыки Maximum Joy и их потрясающего проекта Why Cant We Live Together!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maximum Joy - Why Can t We Live Togheter (V12) (coloured) (8054757320159) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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