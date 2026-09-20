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La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка

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La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 1
La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 2
La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 3
La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 4
La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
La Roux
Альбом (сингл)
Trouble in paradise
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 1
  • La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 2
  • La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 3
  • La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 4
  • La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665239
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458741278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
La Roux
Альбом (сингл)
Trouble in paradise
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Uptight Downtown, Kiss an Not Tell, Cruel Sexsuality, Paradise is You, Sexotheque, Tropical Chancer, Silent Partner, Let Me Down Gently, The Feeling
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка

В честь 10-летия второго альбома «Trouble in Paradise» британского синти-поп-дуэта La Roux, будет выпущен ограниченным тиражом ремастер альбома на цветном 140 г виниле.. Альбом был ремастирован в студии Abbey Road и включает синглы «Uptight Downtown» и «Kiss and Not Tell». Trouble in Paradise дебютировал под номером шесть в британском чарте альбомов и под номером 20 в Billboard 200 в США, где он также стал первым альбомом Ля Ру, который возглавил чарт танцевальных/электронных альбомов.Альбом был ремастирован в студии Abbey Road и включает синглы «Uptight Downtown» и «Kiss and Not Tell». Trouble in Paradise дебютировал под номером шесть в британском чарте альбомов и под номером 20 в Billboard 200 в США, где он также стал первым альбомом Ля Ру, который возглавил чарт танцевальных/электронных альбомов.

Отзывы о товаре La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458741278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
La Roux
Альбом (сингл)
Trouble in paradise
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Uptight Downtown, Kiss an Not Tell, Cruel Sexsuality, Paradise is You, Sexotheque, Tropical Chancer, Silent Partner, Let Me Down Gently, The Feeling
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
В честь 10-летия второго альбома «Trouble in Paradise» британского синти-поп-дуэта La Roux, будет выпущен ограниченным тиражом ремастер альбома на цветном 140 г виниле.. Альбом был ремастирован в студии Abbey Road и включает синглы «Uptight Downtown» и «Kiss and Not Tell». Trouble in Paradise дебютировал под номером шесть в британском чарте альбомов и под номером 20 в Billboard 200 в США, где он также стал первым альбомом Ля Ру, который возглавил чарт танцевальных/электронных альбомов.Альбом был ремастирован в студии Abbey Road и включает синглы «Uptight Downtown» и «Kiss and Not Tell». Trouble in Paradise дебютировал под номером шесть в британском чарте альбомов и под номером 20 в Billboard 200 в США, где он также стал первым альбомом Ля Ру, который возглавил чарт танцевальных/электронных альбомов.
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