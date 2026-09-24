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Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 & (8808678161885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 & (8808678161885) виниловая пластинка

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Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 &amp; (8808678161885) виниловая пластинка - фото 1
Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 &amp; (8808678161885) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Violinsonaten Nos.9 & 10
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 &amp; (8808678161885) виниловая пластинка - фото 1
  • Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 &amp; (8808678161885) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
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В наличии
Код товара: 665238
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Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 & (8808678161885) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Violinsonaten Nos.9 & 10
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Sonate Fur Klavier Und Violine Nr. 9 A-dur Op. 47 »Kreutzer-Sonate« = Sonata For Piano And Violin No. 9 In A Major = Sonata Pour Piano Et Violon Nx 9 En La Majeur = Sonata Per Pianoforte E Violino N. 9 In La Maggiore, Adagio Sostenuto – Presto, Andante Con Variazioni (I–IV), Presto, Sonate Fur Klavier Und Violine Nr. 10 G-dur Op. 96 = Sonata For Piano And Violin No. 10 In G Major = Sonata Pour Piano Et Violon Nx 10 En Sol Majeur = Sonata Per Pianoforte E Violino N. 10 In Sol Maggiore, Allegro Mo
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 & (8808678161885) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир непревзойденного музыкального искусства с виниловой пластинкой Gidon Kremer &amp;amp;amp;amp; Martha Argerich / Beethoven: Violinsonaten Nos.9 &amp;amp;amp;amp; 10. Этот лимитированный двойной альбом (2LP) представляет собой истинный шедевр, который переносят вас на высшую ступень классической музыки. Исполнение камерных произведений Бетховена в исполнении великолепного скрипача Гидона Кремера и знаменитой пианистки Марты Арджерих поразит вас своим мастерством и глубиной выражения. Этот альбом наполнен эмоциями и виртуозным исполнением, которые заставят вас переживать каждую ноту. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gidon Kremer &amp;amp;amp;amp; Martha Argerich / Beethoven: Violinsonaten Nos.9 &amp;amp;amp;amp; 10 и добавить это произведение искусства в свою коллекцию. Устройте себе музыкальный праздник и погрузитесь в мир великих произведений классической музыки, наслаждаясь чистотой звучания и виртуозностью исполнения.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 & (8808678161885) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Violinsonaten Nos.9 & 10
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Sonate Fur Klavier Und Violine Nr. 9 A-dur Op. 47 »Kreutzer-Sonate« = Sonata For Piano And Violin No. 9 In A Major = Sonata Pour Piano Et Violon Nx 9 En La Majeur = Sonata Per Pianoforte E Violino N. 9 In La Maggiore, Adagio Sostenuto – Presto, Andante Con Variazioni (I–IV), Presto, Sonate Fur Klavier Und Violine Nr. 10 G-dur Op. 96 = Sonata For Piano And Violin No. 10 In G Major = Sonata Pour Piano Et Violon Nx 10 En Sol Majeur = Sonata Per Pianoforte E Violino N. 10 In Sol Maggiore, Allegro Mo
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в мир непревзойденного музыкального искусства с виниловой пластинкой Gidon Kremer &amp;amp;amp;amp; Martha Argerich / Beethoven: Violinsonaten Nos.9 &amp;amp;amp;amp; 10. Этот лимитированный двойной альбом (2LP) представляет собой истинный шедевр, который переносят вас на высшую ступень классической музыки. Исполнение камерных произведений Бетховена в исполнении великолепного скрипача Гидона Кремера и знаменитой пианистки Марты Арджерих поразит вас своим мастерством и глубиной выражения. Этот альбом наполнен эмоциями и виртуозным исполнением, которые заставят вас переживать каждую ноту. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gidon Kremer &amp;amp;amp;amp; Martha Argerich / Beethoven: Violinsonaten Nos.9 &amp;amp;amp;amp; 10 и добавить это произведение искусства в свою коллекцию. Устройте себе музыкальный праздник и погрузитесь в мир великих произведений классической музыки, наслаждаясь чистотой звучания и виртуозностью исполнения.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.9 & (8808678161885) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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