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Amancio D'Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amancio D'Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка

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Amancio D&#039;Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка - фото 1
Amancio D&#039;Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка - фото 2
Amancio D&#039;Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amancio DSilva
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amancio D&#039;Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка - фото 1
  • Amancio D&#039;Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка - фото 2
  • Amancio D&#039;Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665223
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Amancio D'Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458870565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amancio DSilva
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Memories Of You, Summertime, Yours, Solitude, What Maria Sees, Sylvia’s Dream, Georgia On My Mind, Aubergine, Love Is Blue, Joyce Country, Baby Blue, Raga Saga
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amancio D'Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка

К RSD 2024 переиздается альбом джазового гитариста Амансио ДСильвы «Reflections (The Romantic Guitar Of Amancio DSilva)» впервые с момента его выпуска в 1971 году. оригинальные копии, востребованные коллекционерами и ценителями, теперь продаются по цене более 350 фунтов стерлингов. Издание на прозрачном виниле.. Двенадцать инструментальных треков включают произведения Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона и Хоги Кармайкла, а также оригиналы трех талантливых аранжировщиков, работавших над этим альбомом: Дэвида Мака, Стэна Трейси и Леона Янга. «Reflections» — это шанс насладиться чувственным прикосновением и чистым звуком Амансио, чему отчасти способствовала гитара, которую он собрал сам. Это новое издание было мастеринговано в Abbey Road с использованием аудиофайлов высокой четкости 24 бит/192 кГц, скопированных непосредственно с оригинальных аналоговых мастер-лент.

Отзывы о товаре Amancio D'Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458870565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amancio DSilva
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Memories Of You, Summertime, Yours, Solitude, What Maria Sees, Sylvia’s Dream, Georgia On My Mind, Aubergine, Love Is Blue, Joyce Country, Baby Blue, Raga Saga
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
К RSD 2024 переиздается альбом джазового гитариста Амансио ДСильвы «Reflections (The Romantic Guitar Of Amancio DSilva)» впервые с момента его выпуска в 1971 году. оригинальные копии, востребованные коллекционерами и ценителями, теперь продаются по цене более 350 фунтов стерлингов. Издание на прозрачном виниле.. Двенадцать инструментальных треков включают произведения Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона и Хоги Кармайкла, а также оригиналы трех талантливых аранжировщиков, работавших над этим альбомом: Дэвида Мака, Стэна Трейси и Леона Янга. «Reflections» — это шанс насладиться чувственным прикосновением и чистым звуком Амансио, чему отчасти способствовала гитара, которую он собрал сам. Это новое издание было мастеринговано в Abbey Road с использованием аудиофайлов высокой четкости 24 бит/192 кГц, скопированных непосредственно с оригинальных аналоговых мастер-лент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amancio D'Silva - Reflections - The Romantic Guitar (coloured) (0602458870565) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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