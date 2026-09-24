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Delaney & Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Delaney & Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка

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Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 1
Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 2
Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 3
Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 4
Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 5
Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Delaney & Bonnie
Альбом (сингл)
To Bonnie From Delaney
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 1
  • Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 2
  • Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 3
  • Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 4
  • Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 5
  • Delaney &amp; Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665214
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Загружаем...
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Delaney & Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Delaney & Bonnie
Альбом (сингл)
To Bonnie From Delaney
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hard Luck And Troubles, God Knows I Love You, Lay Down My Burden, Come On In My Kitchen, Mama, He Treats Your Daughter Mean, Going Down The Road Feeling Bad, The Love Of My Man, They Call It Rock & Roll Music, Soul Shake, Miss Ann, Alone Together, Living On The Open Road, Let Me Be Your Man, Free The People
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delaney & Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка

Супружеский дуэт Дилейни и Бонни вызвал неподдельное ликование критиков, поклонников и коллег-знаменитостей. Фронтмен Стоунз Мик Джаггер в заурядном тоне говорил об убедительном пении белого госпела, а Эрик Клэптон считал дуэт лучшей поп-группой в мире. Энтузиазм Клэптона дошел до того, что он привез пару в Европу для единодушного турне и заслужил свист немецких фанатов, когда играл со второго ряда в качестве аккомпаниатора без обязанностей солиста. Возможно, у гитарного мастера были веские причины для сдержанной игры, пишет газета Chicago Daily s, которая считает, что Delaney &amp;amp;amp;amp; Bonnie лучше, чем Арета Франклин и Рэй Чарльз вместе взятые. Действительно, вокальная сетка аранжировок сцепляется настолько плотно, что между вокалом и фоном не помещается ни один лист бумаги. В Hard Luck And Troubles, сухом колючем груве, голос мерцает под тягучей басовой линией, пересекаемой короткими аккордами органа. Духовный и в то же время не одухотворенный госпел торжествует в покачивающемся и ритмически уплотненном взаимодействии соло и хора. А великолепная баллада, плывущая по вибрирующему органному ковру (The Love Of My Man), и четкие духовые секции (Alone Together) вписываются в изысканную коллекцию сильных и еще более сильных песен. Эта продукция Speakers Corner была сделана с использованием 100% чистой аналоговой мастер-ленты и мастеринга. Все лицензии и сборы GEMA были оплачены.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Delaney & Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Delaney & Bonnie
Альбом (сингл)
To Bonnie From Delaney
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hard Luck And Troubles, God Knows I Love You, Lay Down My Burden, Come On In My Kitchen, Mama, He Treats Your Daughter Mean, Going Down The Road Feeling Bad, The Love Of My Man, They Call It Rock & Roll Music, Soul Shake, Miss Ann, Alone Together, Living On The Open Road, Let Me Be Your Man, Free The People
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Супружеский дуэт Дилейни и Бонни вызвал неподдельное ликование критиков, поклонников и коллег-знаменитостей. Фронтмен Стоунз Мик Джаггер в заурядном тоне говорил об убедительном пении белого госпела, а Эрик Клэптон считал дуэт лучшей поп-группой в мире. Энтузиазм Клэптона дошел до того, что он привез пару в Европу для единодушного турне и заслужил свист немецких фанатов, когда играл со второго ряда в качестве аккомпаниатора без обязанностей солиста. Возможно, у гитарного мастера были веские причины для сдержанной игры, пишет газета Chicago Daily s, которая считает, что Delaney &amp;amp;amp;amp; Bonnie лучше, чем Арета Франклин и Рэй Чарльз вместе взятые. Действительно, вокальная сетка аранжировок сцепляется настолько плотно, что между вокалом и фоном не помещается ни один лист бумаги. В Hard Luck And Troubles, сухом колючем груве, голос мерцает под тягучей басовой линией, пересекаемой короткими аккордами органа. Духовный и в то же время не одухотворенный госпел торжествует в покачивающемся и ритмически уплотненном взаимодействии соло и хора. А великолепная баллада, плывущая по вибрирующему органному ковру (The Love Of My Man), и четкие духовые секции (Alone Together) вписываются в изысканную коллекцию сильных и еще более сильных песен. Эта продукция Speakers Corner была сделана с использованием 100% чистой аналоговой мастер-ленты и мастеринга. Все лицензии и сборы GEMA были оплачены.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delaney & Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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