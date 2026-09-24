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Delaney & Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Delaney & Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка

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Delaney &amp; Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка - фото 1
Delaney &amp; Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка - фото 2
Delaney &amp; Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка - фото 3
Delaney &amp; Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Delaney & Bonnie
Альбом (сингл)
On Tour
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delaney &amp; Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка - фото 1
  • Delaney &amp; Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка - фото 2
  • Delaney &amp; Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка - фото 3
  • Delaney &amp; Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665213
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Delaney & Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Delaney & Bonnie
Альбом (сингл)
On Tour
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Things Get Better, Poor Elijah - Tribute To Johnson (Medley), Poor Elijah, Tribute, Only You Know And I Know, I Dont Want To Discuss It, Thats What My Man Is For, Where Theres A Will, Theres A Way, Coming Home, Little Richard Medley, Long Tall Sally, Jenny Jenny, The Girl Cant Help It, Tutti-Frutti
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delaney & Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка

On Tour with Eric Clapton - альбом 1970 года группы Delaney &amp;amp;amp;amp; Bonnie с Эриком Клэптоном, записанный вживую в Fairfield Halls, Англия. Выпущенный на Atco Records, он достиг максимума в апреле 1970 года, заняв 29 место в Billboard 200, 39 место в UK Albums Chart, и был сертифицирован RIAA как золотой альбом.. Delaney &amp;amp;amp;amp; Bonnie - американский дуэт авторов-исполнителей Дилейни Брамлетт и Бонни Брамлетт. В 1969 и 1970 годах они руководили рок/соул-ансамблем Delaney &amp;amp;amp;amp; Bonnie and Friends, в состав которого в разное время входили Дуэйн Оллман, Грегг Оллман, Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, Леон Рассел, Бобби Уитлок, Дэйв Мэйсон, Стив Хау, Рита Кулидж и Кинг Кертис. Э?рик Па?трик Клэ?птон (англ. Eric Patrick Clapton, род. 30 марта 1945 года, Рипли Суррей, Англия) — культовый британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор ордена Британской империи (CBE). В 1960-е годы Клэптон играл с блюз-роковыми группами John Mayalls Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream. Позднее его музыкальный стиль со временем менялся, но он всегда держался блюзовых корней. Клэптон много работал сольно и как сессионный музыкант. Имел ироническое прозвище «медленная рука» (англ. Slowhand), которое стало названием одного из самых успешных альбомов (1977). Самым успешным синглом за всю сольную карьеру Клэптона стала кавер-версия песни «I Shot the Sheriff» ямайского музыканта Боба Марли, которая возглавила американские чарты в сентябре 1974 года. В 1993 году Клэптону присуждены премии «Грэмми» во всех самых престижных номинациях: «альбом года» (MTV Unplugged), «песня года» («Tears in Heaven») и «запись года» («Tears in Heaven»). Эрик Клэптон является одним из самых уважаемых и влиятельных рок-музыкантов мира. Он — единственный музыкант, который трижды включён в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и The Yardbirds. Клэптон фигурирует в переизданном журналом Rolling Stone в 2011 году списке величайших гитаристов всех времён на втором месте после Джими Хендрикса. В предыдущей версии списка он занимал четвёртое место после Хендрикса, Дуэйна Оллмэна и Би Би Кинга. Также фигурирует в составленном тем же журналом списке величайших исполнителей всех времён — и как сольный исполнитель, и как участник групп Cream и The Yardbirds.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Delaney & Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Delaney & Bonnie
Альбом (сингл)
On Tour
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Things Get Better, Poor Elijah - Tribute To Johnson (Medley), Poor Elijah, Tribute, Only You Know And I Know, I Dont Want To Discuss It, Thats What My Man Is For, Where Theres A Will, Theres A Way, Coming Home, Little Richard Medley, Long Tall Sally, Jenny Jenny, The Girl Cant Help It, Tutti-Frutti
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
On Tour with Eric Clapton - альбом 1970 года группы Delaney &amp;amp;amp;amp; Bonnie с Эриком Клэптоном, записанный вживую в Fairfield Halls, Англия. Выпущенный на Atco Records, он достиг максимума в апреле 1970 года, заняв 29 место в Billboard 200, 39 место в UK Albums Chart, и был сертифицирован RIAA как золотой альбом.. Delaney &amp;amp;amp;amp; Bonnie - американский дуэт авторов-исполнителей Дилейни Брамлетт и Бонни Брамлетт. В 1969 и 1970 годах они руководили рок/соул-ансамблем Delaney &amp;amp;amp;amp; Bonnie and Friends, в состав которого в разное время входили Дуэйн Оллман, Грегг Оллман, Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, Леон Рассел, Бобби Уитлок, Дэйв Мэйсон, Стив Хау, Рита Кулидж и Кинг Кертис. Э?рик Па?трик Клэ?птон (англ. Eric Patrick Clapton, род. 30 марта 1945 года, Рипли Суррей, Англия) — культовый британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор ордена Британской империи (CBE). В 1960-е годы Клэптон играл с блюз-роковыми группами John Mayalls Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream. Позднее его музыкальный стиль со временем менялся, но он всегда держался блюзовых корней. Клэптон много работал сольно и как сессионный музыкант. Имел ироническое прозвище «медленная рука» (англ. Slowhand), которое стало названием одного из самых успешных альбомов (1977). Самым успешным синглом за всю сольную карьеру Клэптона стала кавер-версия песни «I Shot the Sheriff» ямайского музыканта Боба Марли, которая возглавила американские чарты в сентябре 1974 года. В 1993 году Клэптону присуждены премии «Грэмми» во всех самых престижных номинациях: «альбом года» (MTV Unplugged), «песня года» («Tears in Heaven») и «запись года» («Tears in Heaven»). Эрик Клэптон является одним из самых уважаемых и влиятельных рок-музыкантов мира. Он — единственный музыкант, который трижды включён в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и The Yardbirds. Клэптон фигурирует в переизданном журналом Rolling Stone в 2011 году списке величайших гитаристов всех времён на втором месте после Джими Хендрикса. В предыдущей версии списка он занимал четвёртое место после Хендрикса, Дуэйна Оллмэна и Би Би Кинга. Также фигурирует в составленном тем же журналом списке величайших исполнителей всех времён — и как сольный исполнитель, и как участник групп Cream и The Yardbirds.


Теги товара: Progressive Rock
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Delaney & Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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