Dimmu Borgir - Enthrone Darkness Triumphant (0727361624712) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Enthrone Darkness Triumphant
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665206
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361624712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Enthrone Darkness Triumphant
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mourning Palace, Spellbound (By The Devil), In Death's Embrace, Relinquishment Of Spirit And Flesh, The Night Masquerade, Tormentor Of Christian Souls, Entrance, Master Of Disharmony, Prudence's Fall, A Succubus In Rapture
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dimmu Borgir - Enthrone Darkness Triumphant (0727361624712) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mourning Palace, Spellbound (By The Devil), In Death's Embrace, Relinquishment Of Spirit And Flesh, The Night Masquerade, Tormentor Of Christian Souls, Entrance, Master Of Disharmony, Prudence's Fall, A Succubus In Rapture
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361624712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Enthrone Darkness Triumphant
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mourning Palace, Spellbound (By The Devil), In Death's Embrace, Relinquishment Of Spirit And Flesh, The Night Masquerade, Tormentor Of Christian Souls, Entrance, Master Of Disharmony, Prudence's Fall, A Succubus In Rapture
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mourning Palace, Spellbound (By The Devil), In Death's Embrace, Relinquishment Of Spirit And Flesh, The Night Masquerade, Tormentor Of Christian Souls, Entrance, Master Of Disharmony, Prudence's Fall, A Succubus In Rapture
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Dimmu Borgir - Enthrone Darkness Triumphant (0727361624712) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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