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The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка

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The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка - фото 1
The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка - фото 2
The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка - фото 3
The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Darkness
Альбом (сингл)
Blood On Canvas
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка - фото 1
  • The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка - фото 2
  • The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка - фото 3
  • The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665196
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Massacre
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Massacre Records
Barcode
[4028466943705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Darkness
Альбом (сингл)
Blood On Canvas
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Wake Up In A Rage, A Couple Of Kills, Night In Turmoil, Human Flesh Wasted, This And My Heart Beside, Truth Is A Whore, Defcon Four, Roots Of Resistance, Blood On Canvas
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка

«Blood On Canvas» - самый свирепый альбом на сегодняшний день от трэшеров Darkness из Эссена, Германия. Лимитированное издание на синем виниле.. Хотя это не концептуальный альбом, «Blood On Canvas» - это не просто коллекция из девяти песен, созданных за один период, а многогранная звуковая картина, окрашенная в цвета гнева. В музыкальном плане Darkness представляют бескомпромиссный и быстрый трэш-метал, которым они были известны со своего дебютного альбома «Death Squad» (1987). Однако композиции на этом альбоме более сложны и детализированы, чем обычно, без потери какой-либо агрессии, тяжеловесности и аутентичности. Тексты песен уже не просто описание безумия, определяющего ход этого мира, а доходят до сути дела в прямолинейной и бескомпромиссной манере.

Отзывы о товаре The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Massacre
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Massacre Records
Barcode
[4028466943705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Darkness
Альбом (сингл)
Blood On Canvas
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Wake Up In A Rage, A Couple Of Kills, Night In Turmoil, Human Flesh Wasted, This And My Heart Beside, Truth Is A Whore, Defcon Four, Roots Of Resistance, Blood On Canvas
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Blood On Canvas» - самый свирепый альбом на сегодняшний день от трэшеров Darkness из Эссена, Германия. Лимитированное издание на синем виниле.. Хотя это не концептуальный альбом, «Blood On Canvas» - это не просто коллекция из девяти песен, созданных за один период, а многогранная звуковая картина, окрашенная в цвета гнева. В музыкальном плане Darkness представляют бескомпромиссный и быстрый трэш-метал, которым они были известны со своего дебютного альбома «Death Squad» (1987). Однако композиции на этом альбоме более сложны и детализированы, чем обычно, без потери какой-либо агрессии, тяжеловесности и аутентичности. Тексты песен уже не просто описание безумия, определяющего ход этого мира, а доходят до сути дела в прямолинейной и бескомпромиссной манере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Darkness - Blood On Canvas (coloured) (4028466943705) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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