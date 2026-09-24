Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка
Переиздание на белом виниле альбома "In A Silent Way" 1969 года, признанного поклонниками и критиками одной из самых успешных и влиятельных работ легендарного американского джазмена Майлса Дейвиса. In a Silent Way — студийный альбом американского джазового трубача, композитора и бэнд-лидера Майлза Дэвиса, выпущенный 30 июля 1969 года на лейбле Columbia Records. Продюсером альбома выступил Тео Масеро, альбом был записан всего за одну сессию 18 февраля 1969 года на студии CBS 30th Street Studio в Нью-Йорке. Альбом был отмечен началом «электронного» периода Дэвиса и считается его первой пластинкой в стиле джаз-фьюжн.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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