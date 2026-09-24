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Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка

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Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Fusion
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665188
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Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194397971316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Fusion
Трек-лист
Shhh / Peaceful, In A Silent Way, It's About That Time, Shhh / Peaceful, In A Silent Way, It's About That Time
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка

Переиздание на белом виниле альбома "In A Silent Way" 1969 года, признанного поклонниками и критиками одной из самых успешных и влиятельных работ легендарного американского джазмена Майлса Дейвиса. In a Silent Way — студийный альбом американского джазового трубача, композитора и бэнд-лидера Майлза Дэвиса, выпущенный 30 июля 1969 года на лейбле Columbia Records. Продюсером альбома выступил Тео Масеро, альбом был записан всего за одну сессию 18 февраля 1969 года на студии CBS 30th Street Studio в Нью-Йорке. Альбом был отмечен началом «электронного» периода Дэвиса и считается его первой пластинкой в стиле джаз-фьюжн.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194397971316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Fusion
Трек-лист
Shhh / Peaceful, In A Silent Way, It's About That Time, Shhh / Peaceful, In A Silent Way, It's About That Time
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на белом виниле альбома "In A Silent Way" 1969 года, признанного поклонниками и критиками одной из самых успешных и влиятельных работ легендарного американского джазмена Майлса Дейвиса. In a Silent Way — студийный альбом американского джазового трубача, композитора и бэнд-лидера Майлза Дэвиса, выпущенный 30 июля 1969 года на лейбле Columbia Records. Продюсером альбома выступил Тео Масеро, альбом был записан всего за одну сессию 18 февраля 1969 года на студии CBS 30th Street Studio в Нью-Йорке. Альбом был отмечен началом «электронного» периода Дэвиса и считается его первой пластинкой в стиле джаз-фьюжн.


Теги товара: Цветной винил
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