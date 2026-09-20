Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка
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Описание товара Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (coloured) (0602465232547) виниловая пластинка
Мультиплатиновая рок-группа Kings of Leon, удостоенная премии «Грэмми», возвращается с большим успехом со своим 9-м полноформатным студийным альбомом Can We Please Have Fun. Как следует из названия, это документ одной из величайших рок-групп этой эпохи, которая отрывалась от дел, пробовала новое и, да, веселилась. Записанный в студии Dark Horse и спродюсированный новым соавтором Кидом Харпуном (Гарри Стайлс, Florence + the Machine), альбом показывает новую сторону Kings of Leon. На новом альбоме группа возвращается к своим суровым истокам, одновременно находя новые рычаги. Это звучание группы, объединенной видением и целью, свободной от каких-либо ожиданий, и альбом, который, по словам группы, они всегда хотели записать.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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