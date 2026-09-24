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Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка

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Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 1
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 2
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 3
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 4
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 5
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 6
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 7
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 8
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 9
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 10
Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jens Filser Organic Blues Project, Brenda Boykin
Альбом (сингл)
Brenda Boykin
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 1
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 2
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 3
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 4
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 5
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 6
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 7
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 8
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 9
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 10
  • Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665152
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Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lehmann Musik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lehmann Audio
Barcode
[4250701330500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jens Filser Organic Blues Project, Brenda Boykin
Альбом (сингл)
Brenda Boykin
Трек-лист
My Babe, Mary Ann, Backbreaker, Bright Lights, Big City, Into The Mystic, Love Me Or Leave Me, Jolie Blon
Версия издания
лимитированное
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир блюза с виниловой пластинкой Jens Filser Organic Blues Project / Feat. Brenda Boykin (Limited). Этот альбом (1LP) откроет перед вами потрясающее сочетание органического звучания и вокала Бренды Бойкин, создавая неповторимую атмосферу искусства. Jens Filser вместе с Organic Blues Project представляют коллекцию музыки, которая проникает в самые глубины души. С участием удивительного вокала Бренды Бойкин этот альбом станет истинным открытием для любителей блюза и качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Jens Filser Organic Blues Project / Feat. Brenda Boykin (Limited) и насладиться магией звуков, которые провоцируют самые теплые и глубокие чувства. Этот альбом является ограниченным изданием, что делает его еще более ценным для коллекционеров и настоящих ценителей музыки.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Lehmann Musik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lehmann Audio
Barcode
[4250701330500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jens Filser Organic Blues Project, Brenda Boykin
Альбом (сингл)
Brenda Boykin
Трек-лист
My Babe, Mary Ann, Backbreaker, Bright Lights, Big City, Into The Mystic, Love Me Or Leave Me, Jolie Blon
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в уникальный мир блюза с виниловой пластинкой Jens Filser Organic Blues Project / Feat. Brenda Boykin (Limited). Этот альбом (1LP) откроет перед вами потрясающее сочетание органического звучания и вокала Бренды Бойкин, создавая неповторимую атмосферу искусства. Jens Filser вместе с Organic Blues Project представляют коллекцию музыки, которая проникает в самые глубины души. С участием удивительного вокала Бренды Бойкин этот альбом станет истинным открытием для любителей блюза и качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Jens Filser Organic Blues Project / Feat. Brenda Boykin (Limited) и насладиться магией звуков, которые провоцируют самые теплые и глубокие чувства. Этот альбом является ограниченным изданием, что делает его еще более ценным для коллекционеров и настоящих ценителей музыки.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Jens Filser Organic Blues Project - Jens Filser Organic Blues Project Feat. Brenda Boykin (Audiophile Edition) (4250701330500) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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