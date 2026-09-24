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Keith Jarrett & Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Keith Jarrett & Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка

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Keith Jarrett &amp; Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка - фото 1
Keith Jarrett &amp; Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Keith Jarrett & Jan Garbarek
Альбом (сингл)
Luminessence
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keith Jarrett &amp; Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка - фото 1
  • Keith Jarrett &amp; Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Keith Jarrett & Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455238856]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Keith Jarrett & Jan Garbarek
Альбом (сингл)
Luminessence
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Numinor, Windsong, Luminessence
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keith Jarrett & Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка

Luminessence - альбом Кита Джаррета и Яна Гарбарека, выпущенный первоначально в 1975 году. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. Издание на виниле 180 г. Таинственный, драматичный и манящий, Luminessence появился на пике творческого объединения между Китом Джарреттом и Яном Гарбареком. Альбом записан в 1974 году, сразу после их яркого альбома Belong. Здесь Джарретт создаёт мерцающие оркестровые рамки, чтобы подстегнуть Гарбарека к его наиболее концентрированной, страстной и выразительной игре. "Мелодии, которые пишет Джарретт, звучат как импровизации Гарбарека, поэтому велико взаимопонимание между двумя музыкантами", написал Иэн Карр в своей биографии Кита Джарретта, в то время как DownBeat, в 5-звездочном обзоре охарактеризовал альбом как "захватывающее и уникальное достижение, которое обещает стать вехой в музыкальном ландшафте 70-х годов ". Спродюсированный Манфредом Айхером альбом, который дает аудиофильской серии Luminessence своё название, дополняется новыми заметками, описывающими исторический контекст.

Отзывы о товаре Keith Jarrett & Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455238856]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Keith Jarrett & Jan Garbarek
Альбом (сингл)
Luminessence
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Numinor, Windsong, Luminessence
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Описание
Luminessence - альбом Кита Джаррета и Яна Гарбарека, выпущенный первоначально в 1975 году. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. Издание на виниле 180 г. Таинственный, драматичный и манящий, Luminessence появился на пике творческого объединения между Китом Джарреттом и Яном Гарбареком. Альбом записан в 1974 году, сразу после их яркого альбома Belong. Здесь Джарретт создаёт мерцающие оркестровые рамки, чтобы подстегнуть Гарбарека к его наиболее концентрированной, страстной и выразительной игре. "Мелодии, которые пишет Джарретт, звучат как импровизации Гарбарека, поэтому велико взаимопонимание между двумя музыкантами", написал Иэн Карр в своей биографии Кита Джарретта, в то время как DownBeat, в 5-звездочном обзоре охарактеризовал альбом как "захватывающее и уникальное достижение, которое обещает стать вехой в музыкальном ландшафте 70-х годов ". Спродюсированный Манфредом Айхером альбом, который дает аудиофильской серии Luminessence своё название, дополняется новыми заметками, описывающими исторический контекст.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keith Jarrett & Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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