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0196588688812, Insomnium, One For Sorrow (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0196588688812, Insomnium, One For Sorrow (coloured) виниловая пластинка

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0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 1
0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 2
0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 3
0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 4
0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 5
0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 6
0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 1
  • 0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 2
  • 0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 3
  • 0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 4
  • 0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 5
  • 0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 6
  • 0196588688812, Виниловая пластинка Insomnium, One For Sorrow (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665141
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196588688812, Insomnium, One For Sorrow (coloured) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP) — это уникальная возможность окунуться в удивительный мир музыки финской метал-группы Insomnium. Альбом One For Sorrow в ограниченном прозрачном виниле цвета бутылка Кока-Колы — настоящая находка для всех поклонников Insomnium и коллекционеров виниловых пластинок. Это переиздание альбома, который завоевал сердца слушателей своей эмоциональностью, яркими мелодиями и глубокими текстами песен. Insomnium — группа, способная захватить ваше воображение с первых нот. One For Sorrow — это полное погружение в мир тяжелой и мелодичной музыки, в которой каждая песня рассказывает историю, полную эмоций, энергии и музыкальной мощи. Приобретая виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP), вы обогатите свою коллекцию винила поистине уникальным изданием. Позвольте музыке Insomnium заполнить вашу жизнь глубиной и мощью, исходящими из каждой пластинки, и насладитесь звуками этого великолепного альбома в своем доме.

Отзывы о товаре 0196588688812, Insomnium, One For Sorrow (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Купить виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP) — это уникальная возможность окунуться в удивительный мир музыки финской метал-группы Insomnium. Альбом One For Sorrow в ограниченном прозрачном виниле цвета бутылка Кока-Колы — настоящая находка для всех поклонников Insomnium и коллекционеров виниловых пластинок. Это переиздание альбома, который завоевал сердца слушателей своей эмоциональностью, яркими мелодиями и глубокими текстами песен. Insomnium — группа, способная захватить ваше воображение с первых нот. One For Sorrow — это полное погружение в мир тяжелой и мелодичной музыки, в которой каждая песня рассказывает историю, полную эмоций, энергии и музыкальной мощи. Приобретая виниловую пластинку Insomnium / One For Sorrow (Re-Issue 2024) (Limited Transparent Coke Bottle Green Vinyl) (1LP), вы обогатите свою коллекцию винила поистине уникальным изданием. Позвольте музыке Insomnium заполнить вашу жизнь глубиной и мощью, исходящими из каждой пластинки, и насладитесь звуками этого великолепного альбома в своем доме.
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