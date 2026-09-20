4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Sounds Of A Playground Fading
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665139
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629675370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Sounds Of A Playground Fading
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sounds Of A Playground Fading, Deliver Us, All For Me, The Puzzle, Fear Is The Weakness, Where The Dead Ships Dwell, The Attic, Darker Times, Ropes, Enter Tragedy, Jester's Door, A New Dawn, Liberation
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка
In Flames - шведская метал-группа, известная своим энергичным звучанием и глубокими текстами. С их хитами и инновационным подходом к музыке, они завоевали мировую популярность и сильное место в сердцах многих фанатов. Альбом Sounds Of A Playground Fading - это одно из величайших достижений In Flames. Он полон эмоций и сильных мелодий, перекликающихся с темной стороной жизни. Этот альбом является настоящим камнем у вас в коллекции и станет праздником для ваших ушей и души.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитKeane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитFourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитИгорь Николаев, Игорь Крутой - Благоверная (Избранное) (Black & ...
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитLuciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709...
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (46010060...
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDoors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитErykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) в...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитVince Guaraldi - Peanuts Greatest Hits (picture) (0888072715073)...
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629675370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Sounds Of A Playground Fading
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sounds Of A Playground Fading, Deliver Us, All For Me, The Puzzle, Fear Is The Weakness, Where The Dead Ships Dwell, The Attic, Darker Times, Ropes, Enter Tragedy, Jester's Door, A New Dawn, Liberation
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
In Flames - шведская метал-группа, известная своим энергичным звучанием и глубокими текстами. С их хитами и инновационным подходом к музыке, они завоевали мировую популярность и сильное место в сердцах многих фанатов. Альбом Sounds Of A Playground Fading - это одно из величайших достижений In Flames. Он полон эмоций и сильных мелодий, перекликающихся с темной стороной жизни. Этот альбом является настоящим камнем у вас в коллекции и станет праздником для ваших ушей и души.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 4065629675370, In Flames, Sounds Of A Playground Fading (coloured) виниловая пластинка