Bobby Hutcherson - Total Eclipse (Analogue, Tone Poet) (0602445953219) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Total Eclipse
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 665131
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445953219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Total Eclipse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Herzog, Total Eclipse, Matrix, Same Shame, Pompeian
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bobby Hutcherson - Total Eclipse (Analogue, Tone Poet) (0602445953219) виниловая пластинка
Total Eclipse – альбом Bobby Hutcherson, впервые изданный в 1968 году на Blue Note. В него вошли первые совместные записи Bobby Hutcherson с саксофонистом Harold de Vance Land, с которым музыкант регулярно сотрудничал в конце 1960-х годов. На пластинке также представлен джазовый стандарт Chick Corea, Matrix. Bobby Hutcherson – джазовый маримбанист и вибрафронист из США. Его техника игры на вибрафоне напоминает стиль игры Milt Jackson. Музыкант оказал огромное влияние на творчество таких вибрафонистов, как Steve Nelson, Joe Locke и Stefon Harris. Little Bs Poem – одна из самых известных композиций Bobby Hutcherson.
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445953219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Total Eclipse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Herzog, Total Eclipse, Matrix, Same Shame, Pompeian
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Total Eclipse – альбом Bobby Hutcherson, впервые изданный в 1968 году на Blue Note. В него вошли первые совместные записи Bobby Hutcherson с саксофонистом Harold de Vance Land, с которым музыкант регулярно сотрудничал в конце 1960-х годов. На пластинке также представлен джазовый стандарт Chick Corea, Matrix. Bobby Hutcherson – джазовый маримбанист и вибрафронист из США. Его техника игры на вибрафоне напоминает стиль игры Milt Jackson. Музыкант оказал огромное влияние на творчество таких вибрафонистов, как Steve Nelson, Joe Locke и Stefon Harris. Little Bs Poem – одна из самых известных композиций Bobby Hutcherson.
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Bobby Hutcherson - Total Eclipse (Analogue, Tone Poet) (0602445953219) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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