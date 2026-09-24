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Arve Henriksen & Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arve Henriksen & Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка

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Arve Henriksen &amp; Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка - фото 1
Arve Henriksen &amp; Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Arve Henriksen, Harmen Fraanje
Альбом (сингл)
Touch of Time
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arve Henriksen &amp; Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка - фото 1
  • Arve Henriksen &amp; Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665130
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Загружаем...
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Arve Henriksen & Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458992601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Arve Henriksen, Harmen Fraanje
Альбом (сингл)
Touch of Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Melancholia, The Beauty of Sundays, Redream, The Dark Light, What All This Is, Mirror Images, Touch of Time, Winter Haze, Red and Black, Passing on the Past
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arve Henriksen & Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка

Альбом норвежского трубача Арве Хенриксена и голландского пианиста Хармена Фраанье наглядно демонстрирует необычайную музыкальную взаимосвязь, лежащую в основе их дуэта. Издание на виниле. Здесь мы находим нежные мелодии с драгоценными текстурами, которые, кажется, возникают спонтанно и естественно в результате взаимодействия двух музыкантов, каждый из которых, насколько это возможно, занимается процессом развития музыкальной идеи, уделяя внимание мельчайшим деталям с точки зрения коллективной динамики, нюансам звукового оттенка. Будь то диалог в свободно импровизированных формах или, наоборот, тщательно продуманных темы, Арве Хенриксен и Хармен Фраанье изящно сочетаются, подхватывая и дополняя фразы друг друга. "Touch of Time", записанный в январе 2023 года в Auditorio Stelio Molo в Лугано, был спродюсирован Манфредом Айхером.

Отзывы о товаре Arve Henriksen & Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458992601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Arve Henriksen, Harmen Fraanje
Альбом (сингл)
Touch of Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Melancholia, The Beauty of Sundays, Redream, The Dark Light, What All This Is, Mirror Images, Touch of Time, Winter Haze, Red and Black, Passing on the Past
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом норвежского трубача Арве Хенриксена и голландского пианиста Хармена Фраанье наглядно демонстрирует необычайную музыкальную взаимосвязь, лежащую в основе их дуэта. Издание на виниле. Здесь мы находим нежные мелодии с драгоценными текстурами, которые, кажется, возникают спонтанно и естественно в результате взаимодействия двух музыкантов, каждый из которых, насколько это возможно, занимается процессом развития музыкальной идеи, уделяя внимание мельчайшим деталям с точки зрения коллективной динамики, нюансам звукового оттенка. Будь то диалог в свободно импровизированных формах или, наоборот, тщательно продуманных темы, Арве Хенриксен и Хармен Фраанье изящно сочетаются, подхватывая и дополняя фразы друг друга. "Touch of Time", записанный в январе 2023 года в Auditorio Stelio Molo в Лугано, был спродюсирован Манфредом Айхером.
Самовывоз
Доставка
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Arve Henriksen & Harmen Fraanje - Touch Of Time (0602458992601) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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