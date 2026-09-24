Описание товара Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка

Обладательница невероятно выразительного голоса с поистине уникальной манерой пения, Уитни Хьюстон — исполнительница, задавшая тон всему жанру поп-R&B в конце 20-го века. Будущая звезда поп-музыки родилась в 1963 году в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в семье госпел-певицы Сисси Хьюстон. Уитни, сама занимавшаяся пением с юных лет, открыла свой талант миру лишь в 1983 году, попав под крыло легендарного музыкального магната Клайва Дэвиса. Чутье не обмануло Дэвиса: дебютный self-titled альбом Хьюстон 1985 года сразу же стал блокбастером, а ее голос придал силу и остроту таким синглам, как медленная "Saving All My Love For You", жизнерадостная "How Will I Know" и вдохновляющая "The Greatest Love of All". Следующий альбом 1987 года, названный просто Whitney, объединил блестящие клубные хиты "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" и "So Emotional" с такими эмоциональными балладами, как "Didn't We Almost Have It All" — и еще больше утвердил Хьюстон в качестве одной из главных поп-звезд десятилетия. В 1991 году Уитни исполнила национальный гимн США на Суперкубке XXV, а в 1992 году снялась в поп-романе "Телохранитель", саундтрек к которому был посвящен Уитни и включал ее покорившую мир версию песни Долли Партон "I Will Always Love You". Альбом-саундтрек к «Телохранителю» получил 17-кратный платиновый сертификат в США и был продан в количестве 43 млн копий, став самым продаваемым саундтреком в истории звукозаписывающей индустрии. В тот же год Уитни Хьюстон выиграла три премии «Грэмми», включая самые почётные номинации — «Альбом года» и «Запись года». Остававшаяся активной и деятельной певицей вплоть до самого конца жизни, Уитни являет один из редких примеров поистине выдающихся артистов, чьему наследию стремятся подражать певицы всего мира и по сей день.