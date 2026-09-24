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Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка

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Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка - фото 1
Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка - фото 2
Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665124
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Загружаем...
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Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arista
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Arista
Barcode
[0194398806013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
You Give Good Love, Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love Of All, I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where Do Broken Hearts Go, I'm Your Baby Tonight, All The Man That I Need, I Will Always Love You, I'm Every Woman, I Have Nothing, Exhale (Shoop Shoop), I Believe In You And Me, My Love Is Your Love, I Look To You, Never Give Up, Higher Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка

Обладательница невероятно выразительного голоса с поистине уникальной манерой пения, Уитни Хьюстон — исполнительница, задавшая тон всему жанру поп-R&B в конце 20-го века. Будущая звезда поп-музыки родилась в 1963 году в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в семье госпел-певицы Сисси Хьюстон. Уитни, сама занимавшаяся пением с юных лет, открыла свой талант миру лишь в 1983 году, попав под крыло легендарного музыкального магната Клайва Дэвиса. Чутье не обмануло Дэвиса: дебютный self-titled альбом Хьюстон 1985 года сразу же стал блокбастером, а ее голос придал силу и остроту таким синглам, как медленная "Saving All My Love For You", жизнерадостная "How Will I Know" и вдохновляющая "The Greatest Love of All". Следующий альбом 1987 года, названный просто Whitney, объединил блестящие клубные хиты "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" и "So Emotional" с такими эмоциональными балладами, как "Didn't We Almost Have It All" — и еще больше утвердил Хьюстон в качестве одной из главных поп-звезд десятилетия. В 1991 году Уитни исполнила национальный гимн США на Суперкубке XXV, а в 1992 году снялась в поп-романе "Телохранитель", саундтрек к которому был посвящен Уитни и включал ее покорившую мир версию песни Долли Партон "I Will Always Love You". Альбом-саундтрек к «Телохранителю» получил 17-кратный платиновый сертификат в США и был продан в количестве 43 млн копий, став самым продаваемым саундтреком в истории звукозаписывающей индустрии. В тот же год Уитни Хьюстон выиграла три премии «Грэмми», включая самые почётные номинации — «Альбом года» и «Запись года». Остававшаяся активной и деятельной певицей вплоть до самого конца жизни, Уитни являет один из редких примеров поистине выдающихся артистов, чьему наследию стремятся подражать певицы всего мира и по сей день.

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Характеристики
Бренд
Arista
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Arista
Barcode
[0194398806013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
You Give Good Love, Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love Of All, I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where Do Broken Hearts Go, I'm Your Baby Tonight, All The Man That I Need, I Will Always Love You, I'm Every Woman, I Have Nothing, Exhale (Shoop Shoop), I Believe In You And Me, My Love Is Your Love, I Look To You, Never Give Up, Higher Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Обладательница невероятно выразительного голоса с поистине уникальной манерой пения, Уитни Хьюстон — исполнительница, задавшая тон всему жанру поп-R&B в конце 20-го века. Будущая звезда поп-музыки родилась в 1963 году в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в семье госпел-певицы Сисси Хьюстон. Уитни, сама занимавшаяся пением с юных лет, открыла свой талант миру лишь в 1983 году, попав под крыло легендарного музыкального магната Клайва Дэвиса. Чутье не обмануло Дэвиса: дебютный self-titled альбом Хьюстон 1985 года сразу же стал блокбастером, а ее голос придал силу и остроту таким синглам, как медленная "Saving All My Love For You", жизнерадостная "How Will I Know" и вдохновляющая "The Greatest Love of All". Следующий альбом 1987 года, названный просто Whitney, объединил блестящие клубные хиты "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" и "So Emotional" с такими эмоциональными балладами, как "Didn't We Almost Have It All" — и еще больше утвердил Хьюстон в качестве одной из главных поп-звезд десятилетия. В 1991 году Уитни исполнила национальный гимн США на Суперкубке XXV, а в 1992 году снялась в поп-романе "Телохранитель", саундтрек к которому был посвящен Уитни и включал ее покорившую мир версию песни Долли Партон "I Will Always Love You". Альбом-саундтрек к «Телохранителю» получил 17-кратный платиновый сертификат в США и был продан в количестве 43 млн копий, став самым продаваемым саундтреком в истории звукозаписывающей индустрии. В тот же год Уитни Хьюстон выиграла три премии «Грэмми», включая самые почётные номинации — «Альбом года» и «Запись года». Остававшаяся активной и деятельной певицей вплоть до самого конца жизни, Уитни являет один из редких примеров поистине выдающихся артистов, чьему наследию стремятся подражать певицы всего мира и по сей день.
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Whitney Houston - I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston (0194398806013) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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