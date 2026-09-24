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Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка

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Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 1
Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 2
Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 3
Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 4
Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chico Hamilton
Альбом (сингл)
The Dealer
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 1
  • Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 2
  • Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 3
  • Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 4
  • Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665103
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458940800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chico Hamilton
Альбом (сингл)
The Dealer
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Трек-лист
The Dealer, For Mods Only, A Trip, Baby, You Know, Larry Of Arabia, Thoughts, Jim-Jeannie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Dealer, For Mods Only, A Trip, Baby, You Know, Larry Of Arabia, Thoughts, Jim-Jeannie

Отзывы о товаре Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458940800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chico Hamilton
Альбом (сингл)
The Dealer
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Трек-лист
The Dealer, For Mods Only, A Trip, Baby, You Know, Larry Of Arabia, Thoughts, Jim-Jeannie
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Dealer, For Mods Only, A Trip, Baby, You Know, Larry Of Arabia, Thoughts, Jim-Jeannie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chico Hamilton - The Dealer (Audiophile, Verve By Request) (0602458940800) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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