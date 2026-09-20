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Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка

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Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 1
Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 2
Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 3
Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 4
Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 5
Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 6
Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 7
Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 8
Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
Women In Music Pt. III
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 1
  • Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 2
  • Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 3
  • Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 4
  • Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 5
  • Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 6
  • Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 7
  • Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 8
  • Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665101
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Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602508138171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
Women In Music Pt. III
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Los Angeles, The Steps, I Know Alone, Up From A Dream, Gasoline, 3AM, Dont Wanna, Another Try, Leaning On You, Ive Been Down, Man From The Magazine, All That Ever Mattered, FUBT, Summer Girl (Video Version), Now Im In It (Video Version), Hallelujah
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Los Angeles, The Steps, I Know Alone, Up From A Dream, Gasoline, 3AM, Dont Wanna, Another Try, Leaning On You, Ive Been Down, Man From The Magazine, All That Ever Mattered, FUBT, Summer Girl (Video Version), Now Im In It (Video Version), Hallelujah



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Haim - Women In Music Pt. III (0602508138171) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602508138171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
Women In Music Pt. III
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Los Angeles, The Steps, I Know Alone, Up From A Dream, Gasoline, 3AM, Dont Wanna, Another Try, Leaning On You, Ive Been Down, Man From The Magazine, All That Ever Mattered, FUBT, Summer Girl (Video Version), Now Im In It (Video Version), Hallelujah
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Los Angeles, The Steps, I Know Alone, Up From A Dream, Gasoline, 3AM, Dont Wanna, Another Try, Leaning On You, Ive Been Down, Man From The Magazine, All That Ever Mattered, FUBT, Summer Girl (Video Version), Now Im In It (Video Version), Hallelujah


Теги товара: Поп-музыка
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