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Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка

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Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 4
Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 5
Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 6
Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 4
  • Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 5
  • Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 6
  • Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665076
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка

В честь 25-летия оригинального релиза в октябре 1999 года мультиплатиновый альбом Genesis Turn It On Again: The Hits впервые будет доступен на виниле.. Альбом содержит 18 треков, охватывающих всю карьеру группы. От их начала с такими треками, как «I Know What I Like (In Your Wardrobe)» и «The Carpet Crawlers», до мировых хитов начала 80-х, таких как «Turn It On Again» и «Mama», и начала 90-х, таких как «Invisible Touch» и «I Cant Dance». Оформление альбома остается верным оригиналу: надпись GENESIS взята с различных обложек альбомов группы, а силуэт Тони Бэнкса, Фила Коллинза и Майка Резерфорда взят из видео на «I Cant Dance».

Отзывы о товаре Genesis - Turn It On Again - The Hits (25th Anniversary) (0603497826544) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
В честь 25-летия оригинального релиза в октябре 1999 года мультиплатиновый альбом Genesis Turn It On Again: The Hits впервые будет доступен на виниле.. Альбом содержит 18 треков, охватывающих всю карьеру группы. От их начала с такими треками, как «I Know What I Like (In Your Wardrobe)» и «The Carpet Crawlers», до мировых хитов начала 80-х, таких как «Turn It On Again» и «Mama», и начала 90-х, таких как «Invisible Touch» и «I Cant Dance». Оформление альбома остается верным оригиналу: надпись GENESIS взята с различных обложек альбомов группы, а силуэт Тони Бэнкса, Фила Коллинза и Майка Резерфорда взят из видео на «I Cant Dance».
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Отзывы


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