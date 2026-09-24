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Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка

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Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка - фото 1
Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
III Sides To Every Story
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка - фото 1
  • Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
III Sides To Every Story
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Warheads, Rest In Peace, Politicalamity, Color Me Blind, Cupids Dead, Peacemaker Die, Seven Sundays, Tragic Comic, Our Father, Stop The World, God Isnt Deadx, Dont Leave Me Alone, Everything Under The Sunise N Shine, I Ever Gonna Change, Everything Under The Sun Iho Caresx
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Extreme / III Sides To Every Story - это возможность окунуться в мир музыкального разнообразия и экспериментов. Альбом III Sides To Every Story представляет собой настоящий шедевр группы Extreme, в котором они придают приоритет не только потрясающей игре на инструментах, но и сильным текстам с глубоким смыслом. С первых нот пластинки вы почувствуете яркий драйв и энергичность, а каждый трек станет для вас уникальным путешествием в мир музыкальных эмоций. На протяжении двух пластинок вы найдете комбинацию хард-рока, фанка, поп-музыки и множества других стилей, что делает этот альбом настоящим сокровищем в вашей коллекции. Купить виниловую пластинку Extreme / III Sides To Every Story - это возможность погрузиться в глубину музыкальных идей и насладиться их звучанием в самом высоком качестве. Приобретите эту пластинку сегодня и добавьте в свою коллекцию музыкальный артефакт, который оценят не только поклонники группы Extreme, но и ценители качественной и эмоциональной музыки.

Отзывы о товаре Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
III Sides To Every Story
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Warheads, Rest In Peace, Politicalamity, Color Me Blind, Cupids Dead, Peacemaker Die, Seven Sundays, Tragic Comic, Our Father, Stop The World, God Isnt Deadx, Dont Leave Me Alone, Everything Under The Sunise N Shine, I Ever Gonna Change, Everything Under The Sun Iho Caresx
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Extreme / III Sides To Every Story - это возможность окунуться в мир музыкального разнообразия и экспериментов. Альбом III Sides To Every Story представляет собой настоящий шедевр группы Extreme, в котором они придают приоритет не только потрясающей игре на инструментах, но и сильным текстам с глубоким смыслом. С первых нот пластинки вы почувствуете яркий драйв и энергичность, а каждый трек станет для вас уникальным путешествием в мир музыкальных эмоций. На протяжении двух пластинок вы найдете комбинацию хард-рока, фанка, поп-музыки и множества других стилей, что делает этот альбом настоящим сокровищем в вашей коллекции. Купить виниловую пластинку Extreme / III Sides To Every Story - это возможность погрузиться в глубину музыкальных идей и насладиться их звучанием в самом высоком качестве. Приобретите эту пластинку сегодня и добавьте в свою коллекцию музыкальный артефакт, который оценят не только поклонники группы Extreme, но и ценители качественной и эмоциональной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Extreme - III Sides To Every Story (8719262031241) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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