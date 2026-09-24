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Flume - Things Don't Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Flume - Things Don't Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка

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Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 1
Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 2
Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 3
Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 4
Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Things Don't Always Go The Way You Plan
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 1
  • Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 2
  • Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 3
  • Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 4
  • Flume - Things Don&#039;t Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Flume - Things Don't Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863147730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Things Don't Always Go The Way You Plan
Жанр
House
Трек-лист
Counting Sheep (V2) [2018 Export Wav], Nice 2 Know U 1.5.3 [2020 Export Wav], Why 1.3 [2012 Export Wav], Rhinestone 1.7.2 [2018 Export Wav], Dream 1.2.2 [2016 Export Wav], Beat 58 1.1 [2020 Export Wav], Close 1.2 [2016 Export Wav], One Step Closer 1.4 [2021 Export Wav], Spoke 2 Aliens Finally 1.3 [2020 Export Wav], Things Don't Always Go The Way You Plan 1.2 [2020 Export Wav]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flume - Things Don't Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир электронной музыки с виниловой пластинкой Flume / Things Don't Always Go The Way You Plan. Этот альбом на одном виниле открывает перед вами удивительный звуковой ландшафт, созданный талантливым исполнителем Flume. Things Don't Always Go The Way You Plan - это смесь современных звуков, мелодий и ритмов, которые погружают слушателя в потрясающее путешествие по музыкальным эмоциям. Этот альбом идеально подойдет для тех, кто ценит качественное звучание и оригинальный музыкальный стиль. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Flume / Things Don't Always Go The Way You Plan и ощутить всю глубину и красоту звука, который наполнит ваше пространство уникальной атмосферой. Это звучание, которое дарит вдохновение и переносит вас в мир музыкального волшебства.

Отзывы о товаре Flume - Things Don't Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863147730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Things Don't Always Go The Way You Plan
Жанр
House
Трек-лист
Counting Sheep (V2) [2018 Export Wav], Nice 2 Know U 1.5.3 [2020 Export Wav], Why 1.3 [2012 Export Wav], Rhinestone 1.7.2 [2018 Export Wav], Dream 1.2.2 [2016 Export Wav], Beat 58 1.1 [2020 Export Wav], Close 1.2 [2016 Export Wav], One Step Closer 1.4 [2021 Export Wav], Spoke 2 Aliens Finally 1.3 [2020 Export Wav], Things Don't Always Go The Way You Plan 1.2 [2020 Export Wav]
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в мир электронной музыки с виниловой пластинкой Flume / Things Don't Always Go The Way You Plan. Этот альбом на одном виниле открывает перед вами удивительный звуковой ландшафт, созданный талантливым исполнителем Flume. Things Don't Always Go The Way You Plan - это смесь современных звуков, мелодий и ритмов, которые погружают слушателя в потрясающее путешествие по музыкальным эмоциям. Этот альбом идеально подойдет для тех, кто ценит качественное звучание и оригинальный музыкальный стиль. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Flume / Things Don't Always Go The Way You Plan и ощутить всю глубину и красоту звука, который наполнит ваше пространство уникальной атмосферой. Это звучание, которое дарит вдохновение и переносит вас в мир музыкального волшебства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flume - Things Don't Always Go The Way You Plan (5400863147730) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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